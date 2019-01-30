Orta segmentte ortamların tozunu attırmaya devam eden Poco F1'in DxOMark kamera değerleri belli oldu.

Daha önce 960fps ve ağır çekim modlarına kavuşacağı da açıklanan Poco F1, orta segmentin en canavar telefonlarından biri olmaya devam ediyor. Hem satışlarda gördüğü ilgiyle hem de sürekli telefonu bir üst düzeye çıkaran güncellemelerle dikkat çeken Poco F1'in DxOMark kamera değerleri belli oldu.

Ülkemizde de 2.500 TL bandında satılan Poco F1'in DxOMark değerleri merakla bekleniyordu. Poco F1, test sonunda fotoğraf kategorisinde 92, video kategorisinde ise 90 nota layık görüldü. Aldığı bu puanla video kategorisinde iPhone 8'i yakalamayı başarsa da fotoğraf kategorisinde 93 puan alan cihazdan bir adım geride kaldı.

Test sonuçlarına göre telefon hem video hem de fotoğraf modunda özellikle oto-fokus yaparken harika işler çıkarıyor. Bununla birlikte kontrast seviyesi ve beyaz dengesi dış mekanlarda çok başarılı. Cihazın karanlıktaki performansı ise muadillerine göre orta seviyede.

Poco F1'in birçok karşılaştırmalı fotoğraf da barındıran detaylı DxOMark incelemesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.