Samsung Galaxy S27 Ultra’dan sonra standart S27’nin de tasarımı ortaya çıktı. Görseller, telefona net bir şekilde bakış atmamızı sağlıyor.

Geçtiğimiz gün Samsung’un yeni amiral gemisi modeli olacak Galaxy S26 Ultra’nın tasarımının sızdığını görmüştük. O sızıntıda telefonun iPhone 17 Pro modellerine benzemesi büyük tartışma yaratmıştı. Şimdi ise serinin standart modeli olacak Galaxy S27’nin tasarımı ortaya çıktı.

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Sızdırılan yüksek çözünürlüklü Galaxy S27 render görüntüleri, telefonun tasarımına hiç olmadığı kadar net bir şekilde bakmamızı sağlıyor. Görseller, düz modelin Ultra’nın aksine öyle çok büyük değişiklikler yaşamayacağını gösteriyor.

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Galaxy S27 böyle gözükecek

Cihaz, arka panelinin sol üst köşesinde yer alan oval kamera çıkıntısıyla Galaxy S26 modeline adeta ikizi kadar benziyor diyebiliriz. Pil şeklinde kamera adasına alt alta dizilmiş 3’lü kamera kurulumu arkada devam ederken önde ise ince çerçeveli delikli ekran tasarımının korunduğunu göreceğiz.

İddialara göre Galaxy S27’nin boyutları 149,75 x 71,88 x 7,25 mm olacak. Bu değerler, cihazın selefi Galaxy S26’ya kıyasla her eksende az da olsa daha büyük olacağını gösteriyor. Ancak günlük kullanımda bu milimetrik farkların kullanıcı tarafından hissedilmesi neredeyse imkânsız.

Ayrıca tıpkı selefinde olduğu gibi 6,3 inçlik ekran boyutunun yeni nesilde de korunduğunu göreceğiz. Yani tasarımsal açıdan S26 ile S27’yi ayırt etmek çok zor olacak. Tasarım tarafındaki bu tutuma karşın, donanım tarafında önemli değişiklikler bizi bekliyor olacak. Sızıntıalra göre Galaxy S27, Sony tarafından üretilen yeni bir ana kamera sensörü kullanabilir. İşlemcisi ise belirsiz. Samsung'un pazara göre Exynos 2700 mü yoksa Snapdragon 8 Elite Gen 6 mı tercih edeceği, ya da her iki işlemciyi de farklı bölgelerde mi kullanacağı henüz netleşmiş değil.

Batarya tarafında ise sevindirici gelişmeler olacak. İddialarda, Galaxy S27’nin 4.900 mAh kapasiteli bir silikon karbon bataryayla gelebileceği söyleniyor. S26’daki 4300 mAh’e göre iyi bir artış var. Üstelik silikon karbon sayesinde boyutlar değişmeden bu pil yükseltilmesi yapılabilecek. S27 serisinde yer alacak telefonların 2027’nin ilk aylarında tanıtılacağını belirtelim.