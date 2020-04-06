Xiaomi Mi Max 3 ve Mi 8 Lite İçin Android 10 Yayınlandı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mi Max 3 ve Mi 8 Lite modelleri için Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemesini yayınladı. Tüm modellerine Android 10 güncellemesini yayınlayarak takvimi tamamlayan şirket, aynı zamanda söz konusu cihazlar için Fastboot esnek yazılım paketlerini de kullanıma sundu.

Önümüzdeki aylarda tanıtılmasını beklediğimiz Android 11’i merkezine alan MIUI 12 sürümü için çalışmalarına başlayan Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 SE, Mi 9 SE ve Mi 9 Lite modellerinin ardından Mi Max 3 ve Mi 8 Lite için de Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemesini yayınladı.

Güncellemenin yanı sıra her iki cihaz için Android 10 Fastboot güncelleme paketini de yayınlayan Xiaomi, böylece kullanıcıların telefonlarına en yüksek düzeyde erişim yetkisine sahip olmalarını sağlayacak. Eğer Mi Max 3 ve Mi 8 Lite kullanıcısı olmanıza rağmen, henüz Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemesini almadıysanız endişelenmenize gerek yok. Zira sürümün tüm kullanıcılara ulaşması birkaç günü bulabilir.

Mi Max 3 ve Mi 8 Lite, Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemelerini almaya başladı

Öte yandan Android 10 tabanlı MIUI 11 için Fastboot veya kurtarma yönteminin ileri düzey kullanıcılar için olduğunu belirtelim. Dolayısı ile standart kullanıcılar için Fastboot ile uğraşmak ciddi anlamda kötü sonuçlar ortaya çıkarabilir. İndirme bağlantılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Xiaomi, Google’ın bu yıl içinde kullanıcılara sunacağı yeni işletim sistemi Android 11’in ilk geliştirici önizlemesini yayınlamasının ardından MIUI 12 için çalışmalarını hızlandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan güncelleme takvimine göre ilk özel beta sürümleri eylül ayında, açık beta sürümleri ise ekim ayında kullanıcılarla buluşacak. MIUI 12 arayüzünün kararlı sürümünün ise aralık ayında yayınlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde ilk ekran görüntülerini aldığımız MIUI 12 arayüzü, gezinti çubuğu, çoklu görev menüsü, kamera arayüzü, karanlık mod ve bildirim sistemi gibi pek çok alanda önemli yeniliklere ev sahipliği yapacak. MIUI 12 için paylaşılan ekran görüntüleri ve ortaya çıkan bazı özelliklere buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.