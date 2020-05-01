Xiaomi Pocophone F2 Pro’nun Avrupa Fiyatları Ortaya Çıktı

Redmi K30 Pro’nun yeniden isimlendirilmiş versiyonu olarak satış sunulması beklenen Xiaomi Pocophone F2 Pro’nun Avrupa’daki fiyatları ortaya çıktı. Sızdırılan bilgiye göre telefonun giriş seviyesi 649 Euro fiyat etiketine sahip olacak.

Xiaomi’nin amiral gemisi katili olarak çıkardığı Pocophone serisi uzun süredir bekleniyor. Portekiz’’de ortaya çıkan son bilgiye göre ise Pocophone F2 Pro’nun fiyatı belli oldu. Redmi K30 Pro’nun daha çok isim değiştirilmiş bir versiyonu olması beklenen Pocophone F2 Pro’nun Avrupa bölgesi için fiyatları sızdırıldı.

Portekiz’de yer alan bir kaynağa göre Pocophone F2 Pro, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip modeliyle 649 Euro’dan satışa sunulacak. Telefonun 8 GB RAM ve 256 GB sürümünün ise 749 Euro’dan satılacağı açıklandı.

Kaynağın Portekiz’den gelmesi, kafaları biraz kurcalıyor. Çünkü ülkede akıllı telefon fiyatları, diğer Avrupa ülkelerine göre daha yüksek. Bu sebeple, 6 GB’lık sürümle gelecek Pocophone F2 Pro’nun genel Avrupa fiyatının 599 Euro’dan satılacağı düşünülüyor. Realme’nin X50 Pro modeliyle aynı fiyata çıkması beklenen telefonun, sektörde de bu telefonla yarışa gireceği düşünülüyor. Realme X50 Pro’nun ekran yenileme hızı ve RAM miktarı daha yüksek olsa da Pocophone F2 Pro’nun üst kısımda açılır - kapanır şekilde yerleştirilen selfie kamerası dikkat çekiyor. Bu özellik Pocophone F2 Pro’nun ön tarafındaki yerin sadece ekrana ayrılmasını sağlıyor.

(Görsel: Redmi K30 Pro)

Pocophone F2 Pro teknik özellikleri

Redmi K30 Pro’nun yeniden isimlendirilmiş versiyonu olarak satışa sunulması beklenen telefonun, 5G destekli Snapdragon 865 yonga setiyle geleceği düşünülüyor. 1080 X 2400 piksel çözünürlüğe sahip 6,67 inçlik Super AMOLED ekranla gelmesi beklenen telefonun arkasında dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kameralar; 64 MP ana, 13 MP ultra geniş, 5 MP telefoto ve 2 MP derinlik sensörlerine sahip olacak. Telefonun ön tarafında ise açılır kapanır bir sistemle çalışan 20 MP’lik selfie kamerası yer alacak. Amiral gemisi katili olarak satışa sunulması beklenen yeni telefonda 4.700 mAh’lik batarya bulunacak.

Telefonun çıkış tarihi hakkında hala bir açıklama yapılmadı, ancak Xiaomi’nin yakın zamanda yeni telefonunu piyasaya süreceği düşünülüyor.