Geçtiğimiz ay Xiaomi’nin mart ayında çıkardığı Redmi K30 Pro’nun Hindistan’da POCO markası altında çıkacağı iddia edilmişti. Bu iddia bir nevi resmiyete döküldü diyebiliriz. Redmi K30 Pro, Google Play’de POCO F2 Pro olarak listelendi.

Bazen akıllı telefon üreticileri çıkarttıkları telefonları farklı ülkelerde farklı isimlerle satışa sunabiliyor. İşte geçtiğimiz ay, Mart 2020’de çıkan Redmi K30 Pro’nun Hindistan’da POCO markası altında çıkabileceğine dair bazı söylentiler ortaya çıkmıştı.

Ortaya çıkan bu söylentiler kısa bir süre sonra POCO Hindistan Genel Müdürü Chandolu Manmohan tarafından yalanlanmıştı. Manmohan, Redmi K30 Pro’nun POCO F2 ya X2 Pro olarak yeniden piyasaya sürülmesine yönelik planlarının olmadığını açıklamıştı.

Redmi K30 Pro, POCO F2 Pro olarak geliyor:

Google Play destekli cihazlar listesine bazı yeni telefonlar eklendi. Listede Redmi K30 Pro’nun POCO F2 Pro olarak geleceği görülüyor. POCO F2 Pro’nun da tıpkı Redmi K30 Pro gibi 'Imi' kodunu taşıdığı görülebiliyor ancak POCO F2 Pro’nun hangi pazarlarda satışa sunulacağı konusu henüz net değil.

Bunlara ek olarak Redmi K30 Pro Zoom sürümünün 'Imiinpro' kod adına sahip olduğu görülebiliyor ki bu, cihazın Hindistan pazarındaki kod adı. Dolayısıyla Redmi K30’un bu iki modelinin Hindistan’da POCO markası altında değil kendi adıyla çıkacağını söylemek mümkün.

Şu an için Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi ve artık bağımsız hâle gelen POCO’nun ne planladığı net olarak bilinmiyor. POCO Genel Müdürü Chandolu Manmohan, şirketin yeni telefonunun orijinal Pocophone F1’e göre daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olacağını söylemişti ki zaten cihazla ilgili şu an için bilinen tek özellik bu.

Ayrıca bunlara ek olarak POCO, ürün gamını genişletme çalışmalarına da başlamış durumda. Şirket, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan pazarında piyasaya süreceği TWS kulaklıkları üzerinde çalışıyor.