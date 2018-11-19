AirPods'un taşıma ve şarj kutusu için geliştirilen konsept, kullanıcıları oldukça heyecanlandırdı.

iPod sevdalıları, ufak müzik kutusunun yapabildiklerine hayranlar. Apple'dan yıllar boyu yeni bir iPod modeli bekleyişleri ise maalesef cevapsız kaldı. Ortaya çıkan yeni bir konsept tasarım, iPod severlerini oldukça heyecanlandırdı. Yapılan yeni konsept; Apple Watch'un kendisini alıyor ve bir AirPods kılıfının içine yerleştiriyor. Bu ikili ile AirPods'lar; aynı cihazdan hem yönetilebiliyor hem de şarj edilebiliyor.

Tasarımcı Joyce Kang tarafından üretilen konsept çalışması, Apple Watch'un mükemmel özelliklerine akıllı saatin fiziksel tekerleğiyle erişebilmeniz için, tekerleğe ait bir boşluk bile içeriyor. Arka ve ön tarafta da açıklığa sahip olan konsept tasarım ile kullanıcılar kalp atış sensörünü kullanmaya devam edebilmekte.

İlk iPod, 5GB hafızasıyla cebinize 1000 şarkı sığdırabilmenizi sağlıyordu. Birkaç ay sonra 10GB'lık modeli çıkan iPod, dünyayı sallamıştı. 4. nesil Apple Watch, toplamda 16GB dahili depolamaya sahip. Kullanıcıların binlerce müzik sığdırabileceği bu depolama alanı ile bu konsept birleştiğinde ortaya ciddi anlamda güzel şeyler çıkıyor. PodCase'e bir de ekstra hafıza eklenirse tadından hiç mi hiç yenmez.