İlk iPod'un Steve Jobs tarafından tanıtılmasının üzerinden 17 yıl geçti ancak MP3 çalarlara olan büyük ilgi hala devam ediyor.

iPod ve benzeri MP3 çalarların yaptığı işi şimdi bütün akıllı telefonlar yapabilmekte. Bu nedenle MP3 çalarları artık piyasada/marketlerde görememekteyiz. MP3 çalarların modasının geçmesi, MP3 çalarlara olan ilginin azaldğını göstermiyor. Hala MP3 çalarları kullanan birçok kullanıcı bulunmakta. Bunun sebebini, müziği internetten almak yerine ceplerinde taşımanın daha zevkli olması olarak belirtiyorlar.

İş ortamında çalışabilirsiniz, internetin çekmediği dağlık alanlara seyahat düzenleyebilirsiniz, dünyadan uzaklaşıp müziğinizin tadına varmak isteyebilirsiniz veya kendi kitaplığınızı en ince ayrıntısına kadar oluşturmak isteyebilirsiniz... Müziğinizi yanınızda taşımak istemeniz için sonsuz neden sayılabilir. İşte burada devreye MP3 çalarlar girmekte.

1. SanDisk MP3 Player

Spor yapmak ve ağırlığı 150-200 gramı bulan telefonunuzu cebinizde taşımamak mı istiyorsunuz? SanDisk MP3 çalar, sahip olduğu kıskaç ile tam size göre. Kıskaç ile kıyafetinizin herhangi bir yerine tutturabileceğiniz SanDisk MP3 Player, 16GB dahili hafızaya, 36 gram ağırlığa ve bluetooth özelliğine sahip. Kablolarla uğraşmadan müziğinizi dilediğinizi gibi dinleyebileceğiniz SanDisk MP3 çaların fiyatı 59.99$.

2. FiiO M7

iPod'un başarısız olduğu konulardan birisi kayıpsız müzikleri çalmaydı. Hafızasından kazanmak için kayıpsız (sıkıştırılmadan kaydedilen) müzik dosyası desteği bulunmayan iPod, kullanıcılara sıkıştırılmış ve birçok ögesi kaybedilmiş müzik dosyalarını dinleme seçeneğini sunuyordu. FiiO M7 ise kayıpsız müzik dosyalarını çalabilme ve aynı zamanda taşınabilir bir MP3 çalar olma özelliğiyle öne çıkıyor.

AptX, aptX-HD ve LDAC formatlarını destekleyen MP3 çalar, aynı zamanda kayıpsız müzik dosyalarını yüksek kalitede bluetooth bağlantısıyla aktarabiliyor. MicroSD kart ile 512GB'a kadar genişletilebilen FiiO M7, 20 saatlik kesintisiz deneyimini de yanında getiriyor. Liste fiyatı 199.99$ olan FiiO M7, kaliteli müzik dinlemek isteyen kullanıcıları kendine çekiyor.

3. HiBy R6

MP3 çalarınızın müzik çalabilme yetisinden daha fazlasına sahip olmasını mı istersiniz? HiBy R6 hem çok yüksek kalitede müziği ayağınıza getiren hem de tamamen bağımsız Android sistemine sahip olan bir cihaz. Snapdragon 425'ten gücünü alan HiBy R6, 32GB dahili (MicroSD kart ile artırılabilir) hafızaya ve 3GB RAM'e sahip. Satış fiyatı 569$ olan HiBy R6; size yüksek kalitede müzik keyfini yaşatırken aynı zamanda Netflix, Twitter, Facebook ve daha yüzlerce Android uygulamasına erişmenizi sağlıyor.

4. Sony NWWM1Z Signature

Mükemmeliyetçi bir kişi misiniz? Her zaman en iyisini hakettiğinizi mi düşünüyorsunuz? O zaman MP3'lerin üstadı sayılabilecek bir cihaz sizlerle: Sony NWWM1Z Signature Serisi. Ücretini baştan söylememiz gerekirse tamı tamına 3.198$. 256GB depolama ve MicroSD kart desteğine, evrendeki bütün ses dosyası formatlarını oynatabilmeye, altın kaplamalı ve oksijensiz tamamen bakır kasaya sahip. Kısaca bir MP3 çaların sahip olabileceği her şey.

5. Apple iPod

Yine de iPod'dan vazgeçemeyen biri misiniz? Öyleyse size güzel bir haberimiz var. Apple iPod Touch'ı hala satmakta. iPod Klasik taraftarıysanız bu ürünü de çeşitli sitelerden edinebilirsiniz. Taşınabilirliği ve sunduğu iOS işletim sistemiyle kullanıcıların tercih ettiği iPod, popülaritesini hâlâ sürdürmekte.

Küçük, taşınabilir, bağımsız, uygun. MP3 çalarların en uygun tanımları büyük ihtimalle bunlar. MP3 çaların işini her ne kadar akıllı telefonlar alsa da kullanıcılara göre MP3 çalarların yerleri her zaman ayrıdır.