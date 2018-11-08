Tayvan'da yaşayan 70 yaşındaki Chen San-Yuan, 11 telefondan aynı anda Pokemon Go oynuyor. Bunun için özel bir ekipman sistemi bile oluşturmuş.

Tayvanlı bu yaşlı adam, 11 telefonu birbirine bağladığı ve beline taktığı aletle bütün gün pokemon peşinde koşturuyor. Yakın zamanda internette fenomen haline gelen 70 yaşındaki Chen San-Yuan için Pokemon Dede ismi kullanılıyor. Reddit sayesinde dikkat çeken San-Yuan'a ulaşıp video çekenler bile var. Oyun ücretsiz olmasına rağmen San-Yuan'ın ekipmanlara ve oyun içi satın almalara aylık 1200 dolardan fazla para ödediği söyleniyor. Ekipmanları arasında telefonlar, harici şarj aletleri, yedek bataryalar ve kablolar bulunan San-Yuan 20 saate kadar Pokemon Go oynayabildiğini söylüyor.

Kaynak : https://www.businessinsider.com/70-year-old-taiwanese-uncle-pokemon-has-rig-11-phones-2018-11

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