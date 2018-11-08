Tayvanlı bu yaşlı adam, 11 telefonu birbirine bağladığı ve beline taktığı aletle bütün gün pokemon peşinde koşturuyor. Yakın zamanda internette fenomen haline gelen 70 yaşındaki Chen San-Yuan için Pokemon Dede ismi kullanılıyor.
Reddit sayesinde dikkat çeken San-Yuan'a ulaşıp video çekenler bile var. Oyun ücretsiz olmasına rağmen San-Yuan'ın ekipmanlara ve oyun içi satın almalara aylık 1200 dolardan fazla para ödediği söyleniyor.
Ekipmanları arasında telefonlar, harici şarj aletleri, yedek bataryalar ve kablolar bulunan San-Yuan 20 saate kadar Pokemon Go oynayabildiğini söylüyor.