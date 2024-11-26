Aracınızı soğuk havalar için hazırlamak ve kışa özel güvenlik önlemleri almak istiyorsanız efsane cuma indirimlerinden sizin için almanız gereken ürünleri bir araya getirdik.

Kar, buz, soğuk hava ve yoğun yağışlar; araçlarımızın hem güvenliğini hem de performansını doğrudan etkiler. Bu nedenle, soğuk hava koşullarında aracınızın verimli çalışması ve sürüş güvenliğinizin artması için doğru ürünleri kullanmak son derece önemli. Biz de, aracınızı kışa hazırlarken ihtiyaç duyabileceğiniz en önemli ürünleri sizler için seçtik. Gelin, bu ürünlere birlikte göz atalım.

Dün başlayan ve 29 Kasım'a kadar devam edecek olan Hepsiburada Efsane Cuma İndirimleri kapsamında ihtiyacınız olabilecek tüm ürünlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 26.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Zorlu kış koşullarında güvenli sürüş için: Goodyear Kar Zinciri

Kış aylarında, özellikle kar ve buzla kaplı yollarda güvenli bir sürüş sağlamak için üretilen bu zincirler; yol tutuşunu artırarak kayma riskini azaltıyor.

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İndirimde olan tüm oto aksesur ürünlerine göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kar ve buza en pratik çözüm: Optana Oto Araç Kar Buz Kazıyıcı

Hem pratik hem de etkili bir şekilde araç camlarındaki kar ve buzları temizleyerek zaman kaybetmeden yolunuza devam etmenize imkan sağlayan bu kazıyıcı, her arabada bulunması gereken ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca çizik oluşumunu engelleyen özel uçları sayesinde de plastik veya cam yüzeylere zarar vermiyor.

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Mevsim gözetmeksizin aracınızda her zaman bulunması gereken: Michelin Dijital Basınç Göstergeli Hava Pompası

Dijital basınç göstergesine sahip bir hava pompası olan bu cihaz, araç lastiklerini doğru bir şekilde şişirmenize yardımcı olur. Böylece ihtiyaç duyduğunuz her an lastiklerinize hızlı bir şekilde hava basıp, yolunuza devam edebilirsiniz.

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Yağmurlu havalarda sürüş güvenliğinizi artıran: Vestark Araç Ayna ve Cam Buğu Önleyici - Yağmur Kaydırıcı Film

Hem buğulanmayı engelleyen hem de yağmurun camlardan hızlıca kaymasını sağlayarak her zaman etrafı net bir şekilde görmenizi sağlayan bu ürün, kullanıldıktan sonra uzun süre etkisini gösteriyor. Bu sayede sık sık yenilenmesine de gerek kalmıyor.

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Tüm hava şartlarında kesintisiz görüş: Bosch Aerotwin Silecek Seti

Sessiz çalışmasının yanında uzun ömürlü ve dayanıklı olmasıyla da beğeni toplayan Bosch Aerotwin Silecek Seti, her türlü hava koşulunda size etrafı net bir şekilde görme fırsatı sağlıyor.

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İndirimde olan bütün silecek seçeneklerine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Karla kaplı yolları güvenle aşın: Matte Kar Çorabı

Buz tutmuş yollarda kısa ve uzun mesafeli sürüş için geliştirilmiş olan Matte Kar Çorabı, özellikle kış aylarının sert geçtiği yerlerde yaşayanların aracında mutlaka olması gereken ürünler arasında bulunuyor.

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Kar ve yağmurda maksimum performans: Lassa 205/55 R16 91H Snoways 4 Kış Lastiği

Soğuk hava koşullarına uygun özel bir kauçuk karışımı ile üretilen bu lastik, düşük sıcaklıklarda bile esnek kalır. Bu sayede daha iyi bir yol tutuşu sağlar. Ayrıca diğer lastiklere göre daha fazla kar tutma kapasitesine sahip olduğundan, özellikle buzlanmış yollarda daha güvenli bir sürüş imkanı sunar.

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Kışın buzlanmayı kolayca çözebileceğiniz: Trax Cam Buz Çözücü

Trax Cam Buz Çözücü; araç camlarındaki buz, don ve kar birikintilerini hızla çözerek, soğuk kış sabahlarında araç camlarındaki buzlanmayı anında giderir.

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Kışın aracınızın camlarını buzdan koruyun: Autoen Buzlanma Önleyici Araba Cam Üstü Kar Örtüsü

Aracınızın ön camı ve yan camları için özel olarak tasarlanmış bu örtü; sabahları buz çözme, kar temizleme gibi işlemlere zaman harcamamanızı sağlar. Ayrıca su geçirmez bir malzemeden üretilmesi sayesinde yağmur, kar veya buzla karşılaşsanız bile camlarda su birikmesine izin vermez.

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Kış aylarında aracınızda temiz camlar: Cem Antifrizli Oto Cam Suyu

Antifrizli formülü sayesinde -20 dereceye kadar düşük sıcaklıklara karşı dayanıklı olan bu ürün; yağ, kir ve böcek izlerini etkili bir şekilde temizler.

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Nano teknoloji ile yağmurda mükemmel koruma: Nasiol Glasshield Nano Yağmur Kaydırıcı

Nano teknoloji ile üretilen bu ürün; araç camlarınızda kalıcı bir su itici tabaka bırakarak, hem temizlik hem de güvenlik konusunda büyük fayda sağlıyor. Ayrıca camdaki su birikintileri, cam silecekleriyle bile tam olarak temizlenemeyebilirken, Nasiol Glasshield ile bu sorun ortadan kalkıyor.

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