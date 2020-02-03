Çaldığı 3 Saniyelik Bateri ile Viral Olan Genç (Video)

Okuduğu lisenin yetenek gösterisine katılan bir genç, sadece 3 saniyelik bateri performansıyla salonu adeta yıktı geçti. Bunun nedeni ise liseli gencin 3 saniyelik performansının Pornhub'ın jenerik müziği olmasıydı. Öğrencinin küçük şakası, okuldan atılmasıyla sonuçlandı.

Pek çok insanın bir şeye yeteneği vardır ancak bunu ortaya çıkarmak zordur. Bu nedenle yeteneklerini keşfeden insanlar, genellikle hayatları boyunca fazla para kazanmasalar da mutlu bir şekilde mutlu oluyorlar ancak yeteneğini keşfedememiş insanlar, ne yazık ki sistemin kendilerine sunduklarıyla yetinmek durumunda kalıyorlar.

Şimdiyse sizleri, bir okulun yetenek gösterisine götüreceğiz. Liseli olduğu anlaşılan bir genç, bu gösteri kapsamında birkaç saniyeliğine bateri çalıyor. Gencin yetenekli olduğu da aşikar çünkü bateriden gelen sesler, kulakları tırmalamıyor. Hatta söz konusu yetenek sergilenirken salon adeta yıkılıyor. Çünkü aynı lisedeki onlarca genç, bateriyle çalınan parçanın kime ya da neye ait olduğunu gayet iyi biliyorlar.

Yetenek gösterisindeki bateri performansı

Bu birkaç saniyelik performans, söz konusu öğrencinin okuldan atılmasına neden olmuş. Çünkü öğrencilerin büyük bir kısmının bildiği o notalar, bir ya da birkaç öğretmen tarafından da biliniyormuş. Peki bir öğrencinin okuldan atılmasına neden olan bu performansta yanlış olan neydi? Bateriyi çalan öğrenci, dünyanın en popüler yetişkin içerik platformlarından bir tanesi olan Pornhub'ın giriş müziğini çalmıştı.

Pornhub'ın resmi intro müziği

Buraya kadar yaşananları özetlemek gerekirse; liseli bir öğrenci, okulun yetenek gösterisinde Pornhub'ın jenerik müziğini bateriyle çalmış ve salonun çok büyük bir bölümünün adeta çıldırmasına vesile olmuştu. Diğer öğrenciler tarafından fazlasıyla beğenilen performans, okul yönetimini ve öğretmenleri ise rahatsız etmiş ve bu olayın sonunda yeteneğini sergileyen öğrenci, okuldan atılmıştı.

1 Şubat tarihinde Twitter'da ortaya çıkan bu performansın videosu, kısa bir süre içerisinde viral hale geldi. Söz konusu şu an için 2.5 milyon görüntülenme sayısına ulaşmış durumda. 53 bin kişinin retweet ettiği paylaşım, 200 bin kadar da beğeni aldı ve söz konusu paylaşım için yüzlerce yorum yapıldı. Kim olduğu ve sonrasındaki akıbeti bilinmeyen genç, kısa bir süre içinde Twitter'ın gündemine oturmuş oldu.

Paylaşıma gelen bazı eğlenceli yorumlar ise şöyle

@wavybdot: Bazı kahramanlar pelerin takmaz.

@riddledittle: Ama bazıları porno izler

Bu olayın en iyi yanı yanı, salonda bulunup bu melodiyi bilmeyenler. Bu kişiler, salonu yıkan sadece 3 saniyelik bir performansın ne olduğunu gerçekten merak ediyorlar.

Bu kral ile gurur duruyorum.

Tamam ama bu durumu bildiren öğretmenler ise, onlar da porno izlediklerini kabul etmiş oldular.

Yaşanan bu olay, sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümünü gülmekten kırıp geçirdi. Söz konusu paylaşımın altında daha yüzlerce yorum olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Eğer şu sıralar kendinize eğlenecek bir şeyler arıyorsanız, bu paylaşımın altında bulunan yorumlara bakmayı deneyebilirsiniz.