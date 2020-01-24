Pornhub'dan Anonim Olmak İsteyenlere Özel Bağlantı

Pornhub, sadece Tor Browser üzerinden erişilebilen özel bir internet bağlantısı oluşturdu. İnternet kullanıcıları bu sayede, kimlik bilgilerini gizleyerek Pornhub'a erişebilecekler.

Porno sektörünün en önemli medya kuruluşlarından bir tanesi olan "Pornhub", milyonlarca internet kullanıcısının uğrak noktalarından bir tanesi. Şimdiyse Pornhub, sitesinde anonim olarak gezinmek isteyen internet kullanıcıları için önemli bir girişimde bulundu.

Tor Browser, pek çoğumuzun bildiği bir internet tarayıcısı. Bu internet tarayıcısı üzerinden internete erişmeye çalıştığınız durumlarda IP adresiniz tam anlamıyla gizleniyor. Tor Browser'ın sistemi, kullanıcıları farklı ülkelerdeki üç farklı katmandan geçiriyor ve böylelikle de internet üzerindeki varlığınızı iz bırakamaz hale getiriyor. Şimdi Pornhub, bu anonimlik odaklı internet tarayıcısı için özel bir bağlantı geliştirdi.

Aslına bakacak olursak bu durum, internet dünyası için bir ilk değil. Çünkü başta Facebook olmak üzere New York Times ve BBC gibi bazı kurumlar da kendi Tor Browser adreslerine sahipler ve kullanıcılar, Tor için oluşturulmuş bağlantılar aracılığıyla söz konusu sitelere erişebiliyorlar. Bundan böyle kullanıcılar, Pornhub için de Tor Browser kullanabilecekler.

Pornhub'ın böyle bir kararı neden aldığı, şirket tarafından yayımlanan bir blog yazısı aracılığıyla açıklandı. Pornhub tarafından yapılan açıklamalarda, pek çok kullanıcının Pornhub'a bağlanmak için zaten kimliğini gizlediğini ancak bu girişimlerin yetersiz kalabildiği ifade edildi. Özellikle de bazı ülkelerde LGBT'nin yasak olduğunu ifade eden Pornhub, böylelikle LGBT üyelerinin kimliklerinin tam anlamıyla gizlenebileceğini açıkladı.