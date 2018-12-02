Porsche 911'in Hibrit Versiyonu 4 Yıl İçerisinde Tanıtılacak

Porsche 911'in ürün müdürü Achleitner, beklenen hibrit teknolojisinin biraz daha zaman alacağını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtılan 202 model Porsche 911, her ne kadar kendi segmentindeki araçlardan farklı görünmese de tamamen yeni ve hızlı bir iç aksama sahip. Yıllardır dillendirilen, 992 jenerasyonunun hibrit güç ile destekleneceği söylentileri bu yıl da konuşuluyor. Porsche yaptığı açıklamada, eğer böyle bir güncelleme olursa birkaç yıl sonra olabileceğini ve yeni jenerasyonun 992.2 olarak adlandırılacağını açıkladı.

İngiltere'de Auto Express'te yayınlanan bir röportajda şu ifadelere yer verildi:

Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtılan ikonik spor otomobilin yeni 992 jenerasyonu, hibrit teknolojiye uyum sağlaması için geliştirildi fakat 911'in ürün müdürü August Achleitner, bir süre daha hibrit bir araç görülmeyeceğini doğruladı. Achleitner, "Hibrit teknolojisi bu jenerasyonun yeni evrimi olacak. Bu süreç bugünden itibaren 4 yıl içinde gerçekleşecek."

Auto Express'in fikrine göre, üst düzey bir 911 hibrit modelinin oluşturulması için, Porsche mühendisleri ve yöneticileri arasında, sürekli devam eden bir atışma söz konusu. Spor arabalar, Porsche için her zaman öncelikli olma özelliğini sürdürüyor ve bu yüzden gelecek teknoloji yenilikleri, büyük incelemeler sonucu ortaya çıkıyor.

Porsche mühendisleri, 918 Spyder ve Cayenne E-Hybrid projelerinden aldıkları derslerin 911'de çok yararlı olacağını düşünüyorlar. Mühendislerin, günümüzdeki batarya ağırlıkları ve performanslarından memnun olmaması, hibrit güç ile desteklenen 911'in gecikmesine sebep oluyor.

Auto Express de, 911'in hibrit modelinin, PHEV Cayenne E-Hybrid ya da Panamera E-Hybrid gibi pahalı, ağır ve yakıt tüketimi odaklı olmayacağını düşünüyor. Hibrit 911'den beklentiler üst düzeyde ve Porsche önümüzdeki dört yıl içinde beklentileri karşılamak için çalışacak gibi görünüyor.