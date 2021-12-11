Ünlü YouTube kanalı carwow’un bu haftaki drag yarışında alman devleri kozlarını paylaşıyor. Mercedes AMG E63, BMW M5, Porsche Panamera Turbo ve Audi RS6’in yer aldığı yarıştan oldukça ilginç sonuçlar çıktı. İşte o yarışın videosu…

Otomobil sevdalılarını ekranlara kilitleyecek bir drag yarışı daha gerçekleştirildi. Ünlü YouTube kanalı carwow, klasikleşen drag yarışlarında geçtiğimiz hafta Lamborhini, Porsche ve Nissan’ı teste tutmuştu.

Bu haftanın yarışıysa yalnızca Alman devleri arasında gerçekleşti. Mercedes AMG E63, BMW M5, Porsche Panamera Turbo ve Audi RS6 modellerinin yer aldığı drag yarışında kıyasıya rekabet yaşandı. Yarışa göz atmadan önce araçların genel özelliklerine bir bakalım.

Katılımcıların genel özellikleri:

Katılımcıların her birinin birbirinden iddialı özelliklere sahip olduğunu söylemek mümkün. Mercedes’in drag yarışında yer alan AMG E63 modeli, 4 litrelik V8 motoruyla 612 beygir ve 850 Nm tork gücü üretiyor. Dört tekerden çekiş sistemi olan otomobil 2 bin 10 kg’lık ağırlığa sahip. Piyasa fiyatıysa 99 bin 565 sterlin olarak belirtiliyor.

Üzerinde yapılan modifikasyonlarla yarışın en pahalı ikinci aracı konumunda olan BMW M5, 140 bin 780 sterlinlik bir değere sahip. 4.4 litrelik V8 motoruyla 635 beygir ve 750 Nm tork gücü sağlayan M5’in ağırlığıysa 1825 kg.

Yarışın en ağır modeli Porsche Panamera Turbo ise 2 bin 365 kg’lık bir ağırlığa sahip. Buna rağmen yarışta iddialı bir rakip olan otomobilin 4 litrelik V8 motoru 700 beygir ve 850 Nm tork gücü üretiyor. Fiyatı 144 bin 930 sterlin olarak belirtilen Porsche Panamera Turbo, yarışın en pahalı aracı konumunda.

Bir diğer dişli rakip Audi RS6 ise 4 litrelik V8 motoruyla 600 beygir ve 600 Nm tork gücü üretiyor. 2 bin 75 kg’lık ağırlığa ve 98 bin 280 sterlinlik bir fiyata sahip olan otomobil, aynı zamanda yarışın en düşük maliyetli katılımcısı. Bunları da aradan çıkarttığımıza göre sıra geldi drag yarışına…

Yarışın ilk aşamasında (dakika 7:21) araçların kalkış kapasiteleri teste tutuluyor. Yarışın ikinci aşamasındaysa (dakika 9:50) otomobillerin sürüş anında hızlanma kapasiteleri yarışa tabi tutuluyor. Son aşamada (12:30) ise fren testi yer alıyor. Favorinizi seçin ve artık yarışa göz atalım...

Drag yarışının videosu: