'BÜYÜK Oyunlar, BÜYÜK İndirimler' Kampanyası Başladı

Sony, PS4'ün en kallavi oyunlarına özel ciddi bir indirim yaptı. AAA oyunların ucuzlamasını bekleyenler, Sony'nin bu kampanyasını kaçırmasın.

Genelde PS4 için yapılan indirim kampanyalarında, Sony'nin konsola özel oyunlarını bol bol görürüz. Bu kez, EA oyunları ağırlıkta olmak üzere diğer platformlara da çıkan AAA oyunlarda ciddi bir indirime gidilmiş durumda.

Listede göze çarpan ilk oyun Red Dead Redemption 2 oluyor. Normalde 469 TL'ye satılan oyunun indirimli fiyatı 300 TL olarak belirlenmiş. 539 TL'den 179 TL'ye düşen Assassin's Creed Odyssey ve FIFA 17, 18 ve 19'u tek pakette alabileceğiniz FIFA Yolculuk Üçlemesi de dikkat çeken diğer yapımlar.

Sony'nin PS4 sahipleri için yaptığı bu kampanya, 21 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek. BÜYÜK Oyunlar, BÜYÜK İndirimler Kampanyası kapsamındaki bütün oyunlara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.