Sony, ‘Sinema Perdesi Gibi’ Ekranlar Kullanacak

Sony, Barcelona’da yapılacak olan Mobile World Congress’de yeni amiral gemisi Xperia XZ4’ü tanıtacak. Telefon, firmanın patentini aldığı ‘CinemaWide’ teknolojisine sahip olabilir.

Akıllı telefon ekranlarında bir şeyler izlemek artık en sık yapılan aktiviteler arasında başı çekiyor. Sony de yeni patentinde bu gerçeği göz önüne aldı.

Sony’nın yeni ekran teknolojisinde ekran oranı 21:9 olarak belirlendi. ‘CinemaWide’ adlı bu teknolojiyle ekran oranları, sinema perdesine yansıtılan görüntü ile aynı ölçüye sahip olacak.

Avrupa Birliği Patent Ofisi’ne başvuru yapan Sony, “CinemaWide” ismi için marka başvurusu yaptı. Başvuru 9. sınıf olarak gözüküyor. Bu kategoride yer alan ürünler, “akıllı telefonlar, tabletler, ekranlar, akıllı telefonlar için uygulama yazılımları, görüntü işleme ekipmanları, ışığa maruz kalan sinematografik filmler” olarak belirtilmiş durumda. Söylentiler, telefonun ekranının 6.5 inçlik OLED HDR ekran olacağı ve HD+ çözünürlüğe sahip ekranın 3660x1440 piksel olacağı yönünde.

Sony’nin yeni amiral gemisi telefonunun Snapdragon 855 çipsetten güç alması ve 6 GB RAM’e sahip olması bekleniyor. Telefonun dahili hafızasının ie 128 GB olacağı söyleniyor. Son çıkan söylentilerden biri ise telefonun Çin’de satılacak versiyonunda 256 GB hafıza bulunacağı yönünde idi.

Xperia XZ4’ün Sony’den gelecek ilk üç arka kameralı amiral gemisi telefon olması bekleniyor. Telefonun kameraları hakkında elle tutulur bir bilgi olmasa da söylentiler ana merceğin 52 MP kalitesinde olacağı ihtimaline yoğunlaşıyor.

Japon teknoloji devinin açıklayacağı diğer telefonlar arasında Xperia XA3, Xperia XA3 Ultra ve Xpreia L3 olacağı kesinleşmiş durumda.