Işın İzleme Teknolojili Marvel’s Spider-Man'e Bakış

PlayStation 4’ün en popüler oyunlarından Marvel’s Spider-Man, ışın izleme teknolojisi gibi yeni teknolojilerle geliştirilerek PS5’e gelecek. Oyuna gelin yakından bakalım.

Önce yeni konsolların söylentileri, sonra konsolların isim spekülasyonları, çıkacak oyunlara yönelik tahminler derken artık bir sonraki nesil oyun konsollarına oldukça yakınız. Konsolların zengin bir oyun mağazasına sahip olması için de çalışmalar devam ediyor.

PlayStation markasının da sahibi ve üreticisi olan Sony, Spider-Man karakteri üzerinde de hak sahibi. Karakterin Marvel Sinematik Evreni’ndeki başarısını bir Marvel’s Spider-Man oyunu ile taçlandıran Sony, oyunu yeni nesile taşıyor.

Dost canlısı Örümcek-Adam’a ışın izleme

Oyunu geliştiren Insomniac, hem yenilenen Marvel’s Spider-Man hem de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bu oyunlardan gelen ilk görüntülerde su birikintilerinden binalara pek çok yerde yansımalar görmüştük. Bariz grafik gelişime rağmen oyuncular bunun gerçek ışın izleme olmadığını söylemişti.

Işın izleme teknolojisi, bilgisayarların işlem kapasiteleri üzerine ağır bir yük bindiriyor. Bu nedenle de, en azından şu anda oyunlarda sık sık hibrit ışın izleme teknolojisi görüyoruz. Geliştiriciler de bu teknolojiye tam olarak hakim sayılmaz.

Marvel’s Spider-Man için iki farklı görüntü kalitesi seçeneği görüyoruz. Bunlardan ilki, 4K 30 FPS görüntü kalitesi. Diğeri ise 60 FPS performans modu olarak gösteriliyor. Zaman zaman ışın izleme teknolojisi tökezlese de görsellere genel anlamda daha gerçekçi bir hava da katıyor.

Yansıması olmayan nesneler

Bazı vampir mitlerinde vampirlerin aynalarda yansımaları görünmez. Yeni Spider-Man oyunlarında da benzer bir şekilde bazı kişilerin ya da nesnelerin yansımaları diğer yüzeylerde görünmeyecek. Bunun nedeni de performansı gerekli şekilde optimize edebilmek.

Zaman zaman yeni oyunlardaki ışın izleme yöntemlerinin hatalı olduğu, doğrusunun Minecraft DXR demosundaki gibi olması gerektiği söyleniyor. Aslında her iki oyunda da farklı yaklaşımlar tercih ediliyor.

Genel olarak baktığımızda donanım hızlandırmalı ışın izleme teknolojisini nasıl kullanmamız gerektiğine dair çok bir fikrimiz olmadığı belli. Yine de bu teknolojilerin aktif olarak kullanılmaya başlandığını görmek de pek çok oyuncu için heyecan verici olacak.