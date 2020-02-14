PS5'e Rakip Olacak Xbox X'in Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Oyun sektöründe uzun zamandır beklenen yeni oyun konsolu hasreti, konsol sevdalıları için bu yıl içerisinde yavaş yavaş sona eriyor. PlayStation 5'in tanıtılmasını beklediğimiz 2020 yılının önümüzdeki aylarında Microsoft cephesinde bizleri büyük bir sürpriz bekliyor olabilir.

Yüksek grafiklere sahip en güncel oyunları kullanıcısına keyif aldırarak zorlanmadan oynatan oyun konsolları, yıllarca güncelliklerini korumalarının yanında yüksek donanım özelliklerine sahip bilgisayarlara göre çok daha ucuz olmalarıyla da oyuncular arasında öne çıkıyor.

Lider oyun konsolları olan Playstation ve Xbox'ın sahibi Sony ve Microsoft, geçtiğimiz yıl içerisinde yeni konsolları hakkında birçok detayı gün yüzüne çıkararak hayranlarını fazlasıyla mutlu etmiş ve bir o kadar da merak içerisinde düşürmüştü. Sektör devi iki şirket, bu yıl içerisinde konsollarına dair herhangi bir veri paylaşmayarak sessizliğini korudu. Ne var ki bu sessizlik, bazı önemli bilgilerin ortaya çıkmasına engel olamadı.

Playstation'ın yaratıcısı Sony, 2013'ün Şubat ayının sonunda basın mensuplarını "Özel Playstation Buluşması" adı altında bir lansmana davet etti ve efsane konsol Playstation 4'ü duyurdu. Playstation 5 için de aynı şekilde kış ayları içerisinde bir basın toplantısı düzenlemesi beklenen Sony'den hâlâ bir hareket yok.

Microsoft tarafında ise Perşembe günü sosyal âlemde ilk kez beliren ve özellikle Reddit ve Twitter üzerinde sıkça paylaşılan bir görsel, Silikon Vadisi şirketinin Xbox X'i çok yakında tanıtacağına işaret ediyor olabilir. 2013 yılının Mayıs ayı içerisinde Microsoft'un Xbox'ı lanse ettiği düşünüldüğünde görselde belirtilen 6 Nisan tarihinin doğruluk payı bir hayli artıyor.

Ortaya çıkan tasarımda Xbox X yerine Xbox Series ifadesinin kullanılması ise Microsoft'un birden fazla cihaz tanıtabileceğine işaret ediyor. 6 Nisan 2020 tarihinde Türkiye saati ile 22.00'de Los Angeles, Microsoft Theater'da yer alacak basın açıklaması afişinin alt kısmındaki küçük yazıların anlamsız olması, görsel tasarımının ya henüz bitmemiş bir taslak olduğunu ya da gerçek olmadığını bizlere anlatıyor.

Yazılım devi Microsoft'un 2020 yılı için E3 2020 Fuarı'na katılmak dışında resmi olarak başka bir duyuru gerçekleştirmemiş olması her ne kadar şüphe uyandırsa da şirketin Nintendo Switch'i de Mart 2017'de duyurmasıyla beraber bu ayların Microsoft için hareketli geçen aylar olduğu gerçeğini değiştirmiyor.