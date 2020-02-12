Ubisoft CEO'sundan Heyecanlandıran PS5 Açıklaması

Fransız video oyun geliştiricisi Ubisoft’un CEO’su Yves Guillemot, PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi yeni nesil oyun konsollarının geriye dönük uyumluluk desteğine sahip olacağını ve neredeyse tüm eski oyunları çalıştıracağını söyledi.

Assassin's Creed, Watch Dogs ve Tom Clancy’s gibi satış rekorları kıran video oyun serilerine imza atan Ubisoft, piyasadaki diğer tüm stüdyolar gibi yeni nesil konsol deneyimine hazırlanıyor. Fransız şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Yves Guillemot’a göre PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi yeni nesil oyun konsollarının çoğu, geriye dönük uyumluluk özelliğine sahip olacak.

Yeni nesil konsolların oyunculara sağlayacağı faydalar hakkında konuşan Ubisoft CEO’su, "Bu konsollar önceki konsolların neredeyse tüm oyunlarını çalıştıracak. Bu, sektörde yeni bir şey olacak. Böylece eski nesil oyunlar da önümüzdeki yıllarda varlıklarını sürdürmeye devam edecek. Bu da piyasanın daha da büyümesini sağlayacak” ifadelerini kullandı.

PlayStation 5 için yapılan konsept tasarımlardan biri

Guillemot, yeni oyun konsolların potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyledi ve ekledi: "Oyuncular, bu yeni konsolların piyasaya getireceklerinin kalitesinden çok etkilenecekler”

Sony, PS5'i 2020’nin ekim veya kasım aylarında piyasaya sürmeyi planlıyor. Xbox Series X'i de aynı zamanlarda göreceğimizi tahmin ediyoruz. Fakat her iki oyun konsolunun fiyatlandırması hakkında henüz resmi bilgilere sahip değiliz. PlayStation 5'in kesinleşen özellikleriyle ilgili kaleme aldığımız haberimize buradan ulaşabilirsiniz.