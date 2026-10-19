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PS6'nın Sadece Bellek ve Depolama Maliyetlerinin PS5'ten Daha Pahalı Olduğu İddia Edildi: 1000 Dolardan Pahalı PlayStation mı Geliyor!

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İddiaya göre PlayStation 6'nın bellek ve depolama bileşenlerinin toplam maliyeti 680 doları geride bıraktı.

PS6'nın Sadece Bellek ve Depolama Maliyetlerinin PS5'ten Daha Pahalı Olduğu İddia Edildi: 1000 Dolardan Pahalı PlayStation mı Geliyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Gelecek nesil oyun konsolu PlayStation 6 hakkında dikkat çeken yeni iddialar gelmeye devam ediyor. PC donanımı ve grafik kartı sızıntıları konusunda NeoGAF platformundaki paylaşımlarıyla tanınan KeplerL2 isimli sızıntı kaynağı, yeni bir söylenti ortaya attı.

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Sızıntı kaynağının yaptığı paylaşıma göre PS6 içerisinde yer alacak sistem belleği (RAM) ve SSD bileşeninde kullanılacak depolama biriminin (NAND flash) toplam maliyeti tek başına inanılmaz yüksek seviyelere çıkıyor. Bu seviyelerin 680 doları aştığı belirtilmiş. Bu tahmin, kaynağın Mart ayındaki öngörülerine kıyasla yaklaşık 200 dolar daha yüksek.

İçerikten Görseller

PS6'nın Sadece Bellek ve Depolama Maliyetlerinin PS5'ten Daha Pahalı Olduğu İddia Edildi: 1000 Dolardan Pahalı PlayStation mı Geliyor!
ps6

PS6 fiyatı 1000 doları aşabilir

ps6

Ortaya atılan iddialar, bellek maliyetlerindeki bu sıçramanın arka planında küresel pazar şartlarının ve zamanlama hatalarının yattığını savunuyor. Kaynağın ifadelerine göre Sony, konsolun çip tasarımı süreçlerine başladığı dönemde GDDR7 belleklerin gigabayt başına maliyetinin 3 dolar seviyesinde olacağını öngörmüştü. Ancak güncel pazar şartlarında GDDR7 fiyatlarının gigabayt başına yaklaşık 20 to 23 dolar seviyelerine kadar tırmanmış. Bellek birim fiyatlarındaki bu beklenmedik yükseliş, Sony'nin konsol başına üstlenmesi gereken üretim maliyetini doğrudan etkilemiş.

680 dolar, şu anki PS5 fiyatından bile fazla. Bu da yeni nesil PlayStation 6 konsolunun tahmin edilenden çok daha pahalı bir fiyata piyasaya sürülme ihtimali olabileceğini gösteriyor. Hatta bazı söylentilerde 1000 doları bile aşma ihtimali konuşuluyor. Tabii gerçek olup olmayacağı konusunda şimdilik kesin bir şey söylemek mümkün değil.

Söz konusu 680 dolarlık rakamın yalnızca GDDR7 bellek ve SSD içerisindeki NAND birimini kapsadığı belirtiliyor. Bu tutara özel tasarım AMD çipi, soğutma blokları, güç kaynağı, kontrolcü veya montaj masraflarının dahil olmadığı vurgulanmış.

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