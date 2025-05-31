Bugün futbolseverler için oldukça önemli bir gün. Zira futbol dünyasının en önemli karşılaşması olarak nitelendirebileceğimiz UEFA Şampiyonlar Ligi finali, bu akşam saat 22.00'de PSG ile Inter arasında gerçekleştirilecek. Milyonların aklındaki soru ise tek! Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim olacak?
Biz de Webtekno olarak, bu sorunun cevabını öğrenmek için yapay zekâya başvurduk. OpenAI'ın akıl yürütebilen modeli o3'e PSG - Inter karşılaşmasının sonucunu tahmin ettirdik. Peki yapay zekânın tahmini ne yönde oldu? 2025 Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim olacak?
Yapay zekâya göre bu akşam sevinen taraf, PSG olacak!
o3 modeli, girdilerinize göre kapsamlı web aramaları yapabilen bir yapıya sahip. Bu bağlamda; her iki takımın da geçmiş durumunu detaylıca analiz eden yapay zekâ, kendi analizini web'de bulduğu sonuçlarla daha detaylı hâle getirdi. Tüm bunların sonucunda da ortaya bir skor çıktı. Yapay zekâya göre bu akşam gerçekleştirilecek karşılaşma, büyük olasılıkla PSG'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanacak. Ancak Inter'in kontra atak ve duran top potansiyelini görmezden gelmeyen yapay zekâ, beklenmedik bir gol ile maçın uzatlamalara gidebileceği ihtimalini de dillendirdi.
Yapay zekâya göre takımların artıları şu şekilde:
PSG’nin artıları:
- Luis Enrique’nin 4-3-3’ü topa %60’tan fazla sahip olup rakibi boğuyor.
- Hakimi ve Mendes, Inter’in kanat-beklerini geriye yaslarsa merkezde Doue-Dembele ikilisi 1'e 1 kalabiliyor.
Inter’in artıları:
- 3-5-2 pres kırıldığında Dimarco-Dumfries çizgi driblingiyle ters kanatta sayıyı hemen artırıyor.
- Hakan Çalhanoğlu’nun duran top servisleri PSG’ye ters: Fransızlar bu turnuvada yediği 6 golün 3’ünü kornerden yedi.
Yapay zekâ, karşılaşmanın şöyle geçeceğini düşünüyor:
- İlk 20 dakika: Inter beklenenden yüksek pres yapıp PSG’nin geriden pas çıkışını bozacak, fakat topa fazla sahip olamayacak.
- Dakika 20-45: PSG orta sahası ritmi bulur bulmaz direksiyonu ele alır; Vitinha-Neves ikilisi çizgi arasına pas arar.
- Dakika 45-70: Inter’in en tehlikeli bölümü. Barella-Çalhanoğlu ikilisi yarı sahada top kapıp Thuram-Lautaro’ya geçiş fırsatı kovalayacak.
- Son bölüm: Kadro derinliği PSG lehine; Barcola ve Lee Kang-in gibi taze ayaklar oyunu kenarlara açacak.
Goller ne zaman atılacak?
Yapay zekâya göre ilk gol, PSG'nin yıldız futbolcusu Ousmane Dembele tarafından atılacak. Filelerin havalandığı anlarda dakika 38 olacak. 62. dakikada ise Inter'in yıldızı Lautaro Martinez'in golünü izleyeceğiz. Böylelikle karşılaşmada beraberlik yakalanmış olacak. 82. dakikada ise Bradley Barcola, Inter'in umutlarını bitirecek o golü atacak.
Peki ChatGPT, bu sonuca nasıl ulaştı?
OpenAI'ın akıl yürütebilen yapay zekâsına girdiğimiz komut oldukça basitti. Sadece bu akşam gerçekleştirilecek karşılaşmayı kimin kazanacağını sorduk. Bizden istediği bir bilgi olsaydı bunu da verecektik. Ancak o3, bizden herhangi bir bilgi istemedi. Yapay zekâ, ilk aşamada ne istediğimizi tanımladı. Ardından da neler yapacağına dair bir yol haritası oluşturdu. OpenAI o3 modelinin izlediği yol şu şekildeydi:
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Kullanıcı, PSG ile Inter arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının sonucunu tahmin etmemi isteyerek güncel verilerden yola çıkmamı bekliyor. Maçın 31 Mayıs 2025’te olduğu açık. Takımların forma durumu, sakatlıklar, takım haberleri gibi bilgilerle tahmin yapabilmem için en güncel verilere ihtiyacım olacak. Bu nedenle, bu verileri araştırarak doğru bir sonuç tahmini oluşturmak gerek.
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Kullanıcı sorusuna yanıt verirken PSG ve Inter arasındaki Şampiyonlar Ligi finali hakkında güncel bilgilere ihtiyaç var. Maçın saatine, olası sakatlıklara ve takımların güncel durumuna bakmak için birden fazla arama sorgusu kullanmalıyım. Mbappe'nin durumu, takımların kadroları ve karşılaşma hakkında en son haberlere ulaşarak tahminimi oluşturacağım. Ayrıca, kullanıcının eklemek istediği bir bilgi olup olmadığını da sorabilirim.
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Kullanıcıya, PSG ve Inter arasındaki Şampiyonlar Ligi finali hakkında dostane bir şekilde bilgi sağlamak için araştırma yapacağım. Hedefim, takım kadroları, son maç formu, olası sakatlıklar ve bahis oranlarını alarak, makul bir tahmin yapmak. PSG’nin ufak bir avantajı olduğunu düşünüyorum, bu sebeple maçın 2-1 PSG lehine biteceğini tahmin ediyorum. Ancak Inter’in kontra ve duran top potansiyeli maçı uzatma çizgisine de sürükleyebilir. Web üzerinden 4-6 farklı kaynağı inceleyeceğim ve sonuçları yüksek seviyede özetleyeceğim.
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Kullanıcının sorduğu Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili tahmin yapabilmem için PSG ve Inter hakkında güncel verilere ulaşmam gerekiyor. Hedefim, kadroları, sakatlık durumlarını, son 5 maç form durumlarını ve bahis oranlarını incelemek olacak. Bu araştırmayı Türkçe ve İngilizce kaynaklardan yaparak en az 4-6 kaynak toplayacağım ve sonucu net bir şekilde özetleyeceğim. Tahminimi sağlam verilere dayandırarak, sonrasını ise müsabakanın tahmini skoru ile bitirmeyi planlıyorum.
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Maçın sonucunu kesin olarak tahmin etmek zor olsa da, PSG’nin biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum ve tahminim 2-1 PSG'nin galibiyeti, uzatmalarda olabilir. Ancak bunu, bahis oranlarından ve güncel verilerle (ilk 11, sakatlıklar, vs.) desteklemek gerekiyor. Tahminimi bu şekilde temellendireceğim ve Sports Illustrated gibi kaynaklarla kadro ve sakatlık bilgilerini toplayarak, daha kesin bir sonuç analizi yapacağım.
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Inter'in tahmin edilen ilk 11'ini bulmam gerekiyor. Bu bilgiyi güncel hale getirebilmek için son haberleri ve kaynakları gözden geçirebiliriz. Tabii, bunun dışında önceki oyuncu kadrolarına da bakmam gerekebilir. Böylece daha sağlıklı bir tahmin yapabilirim. Hemen Inter'in maç öncesi kadrosunu araştırmaya başlıyorum! Bu bilgiler, tahminimi netleştirecek ve doğru bir analiz yapmamı sağlayacak.
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Şimdi Inter'in tahmin edilen kadrosunu aramalıyım. Bu bilgilerle birlikte, iki takımın form durumlarını da göz önünde bulundurmalıyım. PSG'nin son maçlarını kontrol etmek için Soccerway'i açacağım. Buradan, her iki takımın güncel performansları hakkında fikir sahibi olabilirim. Tabii ki, bu bilgiyi toplarken öne çıkan oyuncuları da dikkate almak iyi olacaktır. Sonuçta, her iki takımın son durumuna göre daha sağlam bir tahminde bulunabilirim.
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Şimdi elimizde tahmin edilen kadrolar, sakatlık haberleri, oranlar ve takım formlarını içeren yeterli kaynak var. PSG’nin maç öncesi favori olduğunu söyleyebiliriz, çünkü 6/5 oranıyla %45.5'lik bir galibiyet olasılığı var. Inter için oranlar 3.3, yani %30.3. Beraberlik oranı ise 3.25, %30.8 civarında. Bu oranları kullanımımızda göz önünde bulundurmalıyız. Ancak oranlardaki küçük farklar bahisçi marjlarını gözler önüne seriyor; bu yüzden olasılıkları biraz daha hassaslaştırmak önemli.