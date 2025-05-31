Bu akşam PSG ile Inter arasında gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasının skorunu yapay zekâya sorduk. Peki OpenAI'ın akıl yürütebilen modeli o3'e göre bu gece kim kazanacak?

Bugün futbolseverler için oldukça önemli bir gün. Zira futbol dünyasının en önemli karşılaşması olarak nitelendirebileceğimiz UEFA Şampiyonlar Ligi finali, bu akşam saat 22.00'de PSG ile Inter arasında gerçekleştirilecek. Milyonların aklındaki soru ise tek! Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim olacak?

Biz de Webtekno olarak, bu sorunun cevabını öğrenmek için yapay zekâya başvurduk. OpenAI'ın akıl yürütebilen modeli o3'e PSG - Inter karşılaşmasının sonucunu tahmin ettirdik. Peki yapay zekânın tahmini ne yönde oldu? 2025 Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim olacak?

Önemli not: Bu içerik, hiçbir kesinlik içermemektedir. Maç skoru doğru veya yanlış çıkabilir. Webtekno, maç sonucundan sorumlu tutulamaz.

Yapay zekâya göre bu akşam sevinen taraf, PSG olacak!

o3 modeli, girdilerinize göre kapsamlı web aramaları yapabilen bir yapıya sahip. Bu bağlamda; her iki takımın da geçmiş durumunu detaylıca analiz eden yapay zekâ, kendi analizini web'de bulduğu sonuçlarla daha detaylı hâle getirdi. Tüm bunların sonucunda da ortaya bir skor çıktı. Yapay zekâya göre bu akşam gerçekleştirilecek karşılaşma, büyük olasılıkla PSG'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanacak. Ancak Inter'in kontra atak ve duran top potansiyelini görmezden gelmeyen yapay zekâ, beklenmedik bir gol ile maçın uzatlamalara gidebileceği ihtimalini de dillendirdi.

Yapay zekâya göre takımların artıları şu şekilde:

PSG’nin artıları:

Luis Enrique’nin 4-3-3’ü topa %60’tan fazla sahip olup rakibi boğuyor.

Hakimi ve Mendes, Inter’in kanat-beklerini geriye yaslarsa merkezde Doue-Dembele ikilisi 1'e 1 kalabiliyor.

Inter’in artıları:

3-5-2 pres kırıldığında Dimarco-Dumfries çizgi driblingiyle ters kanatta sayıyı hemen artırıyor.

Hakan Çalhanoğlu’nun duran top servisleri PSG’ye ters: Fransızlar bu turnuvada yediği 6 golün 3’ünü kornerden yedi.

Yapay zekâ, karşılaşmanın şöyle geçeceğini düşünüyor:

İlk 20 dakika: Inter beklenenden yüksek pres yapıp PSG’nin geriden pas çıkışını bozacak, fakat topa fazla sahip olamayacak.

Inter beklenenden yüksek pres yapıp PSG’nin geriden pas çıkışını bozacak, fakat topa fazla sahip olamayacak. Dakika 20-45: PSG orta sahası ritmi bulur bulmaz direksiyonu ele alır; Vitinha-Neves ikilisi çizgi arasına pas arar.

PSG orta sahası ritmi bulur bulmaz direksiyonu ele alır; Vitinha-Neves ikilisi çizgi arasına pas arar. Dakika 45-70: Inter’in en tehlikeli bölümü. Barella-Çalhanoğlu ikilisi yarı sahada top kapıp Thuram-Lautaro’ya geçiş fırsatı kovalayacak.

Inter’in en tehlikeli bölümü. Barella-Çalhanoğlu ikilisi yarı sahada top kapıp Thuram-Lautaro’ya geçiş fırsatı kovalayacak. Son bölüm: Kadro derinliği PSG lehine; Barcola ve Lee Kang-in gibi taze ayaklar oyunu kenarlara açacak.

Goller ne zaman atılacak?

Yapay zekâya göre ilk gol, PSG'nin yıldız futbolcusu Ousmane Dembele tarafından atılacak. Filelerin havalandığı anlarda dakika 38 olacak. 62. dakikada ise Inter'in yıldızı Lautaro Martinez'in golünü izleyeceğiz. Böylelikle karşılaşmada beraberlik yakalanmış olacak. 82. dakikada ise Bradley Barcola, Inter'in umutlarını bitirecek o golü atacak.

Peki ChatGPT, bu sonuca nasıl ulaştı?

OpenAI'ın akıl yürütebilen yapay zekâsına girdiğimiz komut oldukça basitti. Sadece bu akşam gerçekleştirilecek karşılaşmayı kimin kazanacağını sorduk. Bizden istediği bir bilgi olsaydı bunu da verecektik. Ancak o3, bizden herhangi bir bilgi istemedi. Yapay zekâ, ilk aşamada ne istediğimizi tanımladı. Ardından da neler yapacağına dair bir yol haritası oluşturdu. OpenAI o3 modelinin izlediği yol şu şekildeydi: