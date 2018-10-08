PTT Başkanı, Bir Katılım Bankası Kuracaklarını Açıkladı

Bizzat PTT Başkanı ve Genel Müdürü Bozgeyik tarafından yapılan açıklamaya göre PTT, Posta Katılım Bankası adında bir katılım bankası kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu ‘Katılım Finansın Ekonomi Politiği’ temalı Uluslararası Sigortacılık, Bankacılık ve Finans Sempozyumu’na (IIBF) katılan PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, PTT’nin gelecek planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Halkın bankacılık ve sigortacılık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için bir katılım bankası kurmayı planladıklarını dile getiren Bozgeyik, ‘’Ülkenin belli bölgelerindeki ulaşılabilirlik anlamındaki açığı PTT'nin kapatacağını düşünüyoruz. Halkımızın bankacılık ve sigortacılık alanında ulaşamadığı hizmetlere katkı sağlamak adına PTT olarak biz de bir değer koymak, bunu da katılım bankacılığı adı altında Posta Katılım Bankasını kurmak gibi bir çalışmanın içindeyiz. Bu çalışmayı önümüzdeki dönem sizlerle paylaşmış olacağız. Toplumun büyük hassasiyet duyduğu faizsiz sistem bence Türkiye için de çok büyük bir fayda sağlayacak.’’ şeklinde konuştu.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz ise yaptığı konuşma ile katılım bankacılığının girişimcileri daima desteklediğini dile getirirken, ‘’İstanbul bir finans merkezi olacaksa katılım bankacılığı ve faizsiz finans ekosistemi tamamlayıcı bir unsurdur. Katılım bankacılığı, dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu zorlu şartlar altında her zaman olduğu gibi ülke ekonomisinin ve girişimcilerin yanındadır.’’ dedi.

Dünyada devlet sisteminde, yönetim anlayışında ve ekonomik değişim araçları üzerinde yepyeni bir değişim yaşandığını belirten Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ise konuyla ilgili olarak, ‘’Katılım bankacılığında ekonomideki değişim araçlarının ve bunları saklama yönteminin, insan hakları, hukuk ve değerlerle oluşturduğu katkı üzerinden yepyeni bir paradigma üretme sancısı yaşıyoruz.’’ şeklinde konuştu.