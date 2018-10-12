Bir Milyon Dolar Ödüllü PUBG Resmi Avrupa Şampiyonası

Son dönemin en popüler oyunlarından olan PUBG, Resmi Avrupa Ligi'nin duyurusunu yaptı. Üstelik dağıtılacak ödül de 1 milyon dolar.

PUBG, yani tam adıyla PlayerUnknown's Battlegrounds, Starladder ile yaptığı işbirliği sonucunda ilk resmi PUBG ligini kuruyor. Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri ile Rusya da bu lige dahil olacak. Profesyonellerin mücadele edeceği turnuvada dağıtılacak ödül ise 1 milyon dolar.

PUBG Avrupa Ligi (PEL) kapılarını Ocak 2019'da açacak. 32 takımın yer alacağı mücadele liginde yer alan takımlardan 16'sı PEL ligine yükselecek ve bu ligde en iyi performansı gösteren takımların uluslararası turnuvalarda boy gösterme şansı olacak.

PUBG Başkan Yardımcısı Alex Nam'ın söylediğine göre, PUBG Avrupa Ligi beş yıllık planlarının bir sonraki adımı. Turnuva sayesinde profesyonel ekiplerin düzenli olarak oynaması, üst düzey rekabeti arttıracak ve oyunu izlemekten ya da oynamaktan keyif alan insanların sayısını arttıracak. Ligde daha çok maç oynandıkça takımlar da daha iyi hale gelecek ve bu da daha göze hitap eden maçlarla sonuçlanacak.

"Bu önemli projede StarLadder ile işbirliği yaptığımız için çok sevinçliyiz. StarLadder kendilerini güvenilir, yenilikçi ve oldukça hevesli bir partner olarak ispatladı." diyen Nam, sözlerini "Bu ortaklığın, pek çok heyecan verici şeyin doğmasını sağlamasını bekliyoruz." şeklinde bitirdi.

Resmi profesyonel ligin başlamasının, PUBG'nin kan kaybını durduracağı umuluyor. 2018'in başından bu yana sürekli oyuncu kaybeden firmanın umudu bu yönde. Battle Royale türünü tekrar popüler hale getiren oyun Steam'de bir yıl boyunca her gün bir milyon online oyuncuya ulaşan ilk yapım olsa da, Fortnite'a karşı sağlam bir geri dönüşe ihtiyaçları var.