PUBG'nin 5.3 Güncellemesi, Test Sunucusunda Yayınlandı

PUBG, uzun bir zamandır insanların oynadığı en popüler oyunlardan biri olmaya devam ediyor. Popüler oyun PUBG’nin PC versiyonu için yeni bir güncelleme, test sunusunda yayınlandı. Sürüm 5.3 ile PUBG’de birçok iyileştirme sağlandı.

PUBG’nin kendi sitesinden yapılan bir açıklama ile oyunun PC versiyonuna bir güncelleme yayınlandığı duyuruldu. Yeni güncelleme, PUBG’nin 2019 yılında alacağı son güncelleme oldu. PUBG geliştiricileri, oyunun öğrencilerin tatil dönemine kuvvetli bir şekilde girmesini sağlamak için birçok iyileştirmeyi oyunculara sunduklarını açıkladılar. Ancak 5.3 güncellemesinin henüz test sunucusuyla sınırlı tutulduğunu belirtelim.

PUBG’nin bilgisayar versiyonunun 5.3 güncellemesi ile oyuncular, daha gerçekçi bir PUBG ile karşılaşacaklar. Oyunda var olan kan efektleri son güncelleme ile iyileştirildi. Bundan sonra oyunda kafa bölgesinden vurulmalarda farklı bir efekt kullanılacak. Aynı zamanda duvar kenarında bir karakter vurulduğunda duvarda ve zeminde karakterin kanı görülebilecek. Yeni güncelleme ile beraber maksimum otomat kullanım sayısı da 15’ten 10’a düşürüldü.

Artık PUBG ayarlarınızı buluta kaydedebileceksiniz

PUBG’nin son güncellemesinde oyunun ayarlar kısmında da değişiklikler yapıldı. Artık kullanıcıların oyun içi ayarları, her kullanıcının Cloud kaydetme alanına kaydedilecek. Bu şekilde oyuncular başka bilgisayarlarda da kendi ayarlarına ulaşabilecekler. Cloud’a kaydetme seçeneği, PUBG’nin Ayarlar ekranının sağ alt bölümünde bulunuyor.

5.3 güncellemesi ile beraber oyuncular ustalık sekmesinden favori silahlarını da seçebilirler. Bundan sonra oyuncular, sevdikleri bir silahı favori olarak seçtiğinde o silahın yanında sarı bir yıldız görünecek. Favori olarak tek bir silah seçilebilirken, silahların sıralaması nasıl olursa olsun favori olan silah en üstte görünecek.

Artık kış mevsimini bütün özellikleri ile görmeye başladığımız bu günlerde PUBG’nin yeni güncellemesi ile beraber lobi arka planı bir Kış Tatili teması kazanıyor. Yeni Kış Tatili teması ile beraber lobideki müzikte değişiyor.

Güncelleme ile beraber oyunun kullanıcı arayüzü kısmında da değişiklikler yapıldı. Serbest kamera perspektifinde CTRL-R tutlu ile kamerayı 180 derece döndürme özelliği geldi. Aynı zamanda “=“ tuşu ile kamera hızlanacak ve “-“ tuşu ile kamera harekat hızı yavaşlayacak.

5.3 güncellemesi ile beraber Survivor Pass ve Survival Unvan Sistemi 14 Ocak 2020’de sona erecek. Yeni güncelleme test sunucusundan sonra ana sunucuya yüklendiğinde iki kozmetik ve iki silah oyunculara sunulacak. PUBG’nin 5.3 güncellemesi ile oyunun oynanış, dünya, özel maç ve arayüz/kullanıcı deneyimi kısımlarında da hatalar giderildi.