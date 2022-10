Popüler battle-royale oyunu PUBG: Battlegrounds, kısa süreliğine korku oyununa dönüşecek. Oyun, Cadılar Bayramı'na özel Dead by Deadlight ile ortaklık yapacak.

2017’de piyasaya sürülen ve battle-royale türünün öncüsü olan PUBG: Battlegrounds, günümüzde farklı yapımlar ve şirketlerle ortaklıklar gerçekleştirerek oyunculara farklı deneyimler sunabiliyor. Oyun, bu kez popüler korku ve gerilim oyunu Dead by Daylight ile ortaklık yaptı.

PUBG tarafından paylaşılan duyuruya göre oyun, Cadılar Bayramı’na özel belirli bir süreliğine korku oyununa dönüşecek. Oyuncular, 21 Ekim – 7 Kasım tarihleri arasında ana menüden özel oluşturulan bir oyun moduna erişebilecekler.

Yeni oyun modu neler sunacak?

Yeni oyun modu, Dead by Deadlight’ın ünlenmesini ve günümüzde de oynanmasını sağlayan, oyuncuların birbirlerini yakalamaya çalıştığı bir oyun modu olacak. Oyun modunda üç hayatta kalan ve bir katil olacak. Oyuncular, bu katilden kaçarak jeneratörlerini tamir etmek, kaçış kapısını açmak ve kaçmakla görevli olacak.

Oyunculara büyük bir sürpriz de var:

Oyun modunda bir kez zafere erişen her oyuncu da özel bir sürprizle karşılaşacak. Kazanan oyuncular, Dead by Deadlight’ı ücretsiz olarak kütüphanelerine eklemelerini sağlayacak bir koda kavuşacaklar. Oyun modunda 10 kez zafere erişenler ise Dead by Deadlight’ın The Nurse karakterinin maskesini kazanacak.

Bununla birlikte oyuncular, etkinlik boyunca toplamda dört maske, dört kostüm, çanta ve özel isim plakası kazanma fırsatı da yakalayacak. Bu ürünler, etkinlikten farklı olarak 19 Kasım – 9 Aralık tarihleri aralığında kazanılabilecek.