PUBG Mobile Royale Pass'in 4. Sezonu Yarın Başlıyor

PUBG Mobile'ın 3. sezonu dün itibariyle sonlandırıldı. Sezon 4 ise yarın itibariyle başlıyor.

PUBG Mobile'ın Lig Sistemi Royal Pass'in 3. sezonu dün itibariyle sonlandı. Yarın başlayacak 4. sezon, kullanıcıları meraklandırıyor. Android ve iOS platformunda bulunan PUBG Mobile, sunucular çevrimdışı hale gelmeden direkt olarak 4. sezona geçiş yapacak. Bugün geç saatlerde yayınlanacak olan güncelleme, yine yarın sabah erken saatlerde aktif hale getirilecek.

Sezon 4'ün PUBG Mobile'ın Android ve iOS platformuna geleceği, oyun içi bir bildirim ile kullanıcılara duyurulmuştu. Yeni eşyaların ve özelliklerin güncelleme ile oyuna eklenebilmesi için PUBG Mobile'ın son sürümüne sahip olmanız gerektiğini unutmayın.

Güncelleme ile Sanhok haritasının dinamikleri değişecekken, araç olarak "scooter" da oyuna eklenecek. PC kullanıcılarını zamanında oldukça heyecanlandıran "Hardcore" modunun PUBG Mobile'a yarın itibariyle eklenecek olması, kullanıcıların sabırsızlanmasına yol açıyor. Tek atışlı, çok atışlı ve otomatik modlara sahip AR tüfeği M762 Beryl de yarın itibariyle PUBG Mobile'ın bütün haritalarında oynanabilmek üzere oyuna eklenecek.