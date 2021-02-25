2051'de Geçecek PUBG: New State Duyuruldu [Video]

PUBG Mobile'ın yeni sürümü olarak karşımıza çıkacak "PUBG: New State" resmen duyuruldu. Oyunla ilgili açıklamalarda bulunan geliştirici ekip, PUBG: New State'in benzersiz grafiklere sahip olacağını açıkladı. Yayınlanan tanıtım videosu ise oyunun neler sunabileceğini gözler önüne seriyor.

Kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, dünyanın en popüler hayatta kalma oyunlarından PUBG'nin hem konsol ve PC için yeni bir oyununun hem de mobil sürümünün yeni bir versiyonunun piyasaya sürüleceğinden bahsetmiştik. PC ve konsol ile ilgili şu an için resmi bir gelişme yok ancak Krafton Inc., mobil oyuncuların hizmetine sunulacak yeni sürümün fragmanını yayınlayarak, oyunla ilgili de bazı açıklamalarda bulundu.

Geliştiriciler tarafından yapılan açıklamalara göre yeni mobil oyun, "PUBG: New State" olarak isimlendirilecek. Ayrıca bu oyun, daha önce de iddia edildiği gibi 2051 yılında geçecek. Bu da oyunda yeni nesil silahların, yepyeni araçların ve drone gibi yeni teknolojilerin bulunacağı anlamına geliyor. İşte tüm bu yenilikler, paylaşılan fragmanda da açıkça gösteriliyor.

Karşınızda PUBG: New State için hazırlanan tanıtım afişi

Oyunla ilgili yapılan açıklamalara göre PUGB: New State, yepyeni bir haritayla gelecek. Ayrıca bu oyun gerek oynanış mekaniği gerek grafikleriyle, benzersiz bir deneyim sunacak. Şirket, PUBG: New State'in grafiklerinin mobil cihazların sınırlarını zorlayacağını, oyunu oynarkense hayatta kalmanın en yeni yollarını deneyimleyeceklerini ifade ediyor.

Bu arada; PUBG: New State'in temel mantığı yine aynı olacak. 100 farklı oyuncu bir haritaya inecek ve hayatta kalan son kişi olmaya çalışacak. Yeni oyunla birlikte yalnızca yeni silah ve ekipmanlar, yeni araçlar ve yeni bir görünüm sunulmuş olacak. Oyunun ne denli popüler olacağını ise zaman gösterecek.

PUBG: New State, Google Play Store'da listelenmeye başladı

PUBG Mobile'ın yeni versiyonu hem iOS hem de Google Play Store üzerinden indirilebilecek. Ancak şu an için sadece, Android kullanıcıları bu oyuna ön kayıt yaptırabiliyorlar. iOS kullanıcıları için de bir açıklamada bulunan geliştiriciler, oyunun kısa bir süre sonra App Store'a ekleneceğini ve iOS ekosistemindeki kullanıcıların da ön kayıt yaptırabilecekleri ifade ediliyor.

Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere ön kayıt süreci, mobil oyunseverler için bazı ayrıcalıklar sunuyor. Bu ayrıcalıklar şu an için sadece bir otomobil kaplamasıymış gibi görünüyor. Ancak şirket, ilerleyen süreçte yeni avantajlarla ilgili duyurularda bulunabilir.

Eğer sizler de PUBG: New State için ön kayıt yaptırmak isterseniz, buradaki bağlantıyla oyunun Google Play Store'daki sayfasına ulaşabilirsiniz. Oyunun internet sitesini incelemek isterseniz de buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

İşte PUBG: New State için oluşturulan tanıtım videosu