PUBG 7.1 Güncellemesiyle Oyuna Botlar Alacak

Dünyanın en popüler Battle Royale oyunlarından biri olarak sayılan PUBG, yeni oyuncuların becerilerini geliştirmek amacıyla konsol sürümlerinde oyuna botlar dahil edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamayla 7.1 güncellemesinin ardından botların tanıtılacağı söylendi.

Son senelerde yaşadığı patlamayla birlikte pek çok oyun severin gözdesi haline gelen Battle Royale oyunu PUBG sıkı rekabet ortamında getirdiği yeniliklere ara vermiyor. Oyunun yayıncısı PUBG Corporation bugün yeni bir duyuru yayınladı. Yapılacak yenilikten ve yeniliğin detaylarından bahsedilen duyuru çok sayıda oyun severe tarafından okundu.

Resmi internet sitesinden paylaşılan duyuruda “Herkese merhaba, birçok oyunda olduğu gibi, oyuncularımızın genel yetenek seviyesinin son 3 yılda önemli ölçüde arttığını gördük. PUBG oyuncuları becerilerini geliştirmeye ve gelişmeye devam ederken, birçok yeni oyuncunun erken safhalarda düşmana hasar veremeden öldüğünü sıkça görüyoruz. Bize bir süredir genişleyen yetenek seviyesi aralığının bazı oyuncularımız için daha zorlu bir ortam yarattığını söylüyorsunuz ve şimdi yardım etmem planımızla ilgili konuşmaya hazırız” ifadeleri kullanıldı.

7.1 güncellemesiyle gelecek

Oyuncuların becerilerini geliştirmeleri ve PUBG’nin sunduklarından tam olarak yararlanabilmeleri amacıyla 7.1 güncellemesiyle beraber botları tanıtmaya karar verdiklerini aktaran ekip bu botların oyun üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkilerinin ne kadar iyi programlandıklarına bağlı olduğunu söyledi. Yine ekibin aktardığına göre oyunda botların hareketi navigasyon ağı şeklinde ilerleyecek. Bu sayede botlar sürekli olarak çevresel tehlikeleri arayacak ve bir sonraki hedefe kadar en kısa yolu bulmaya çalışacak.

Oyunun en önemli özelliklerinden biri olan çatışma kısmında da botlar yer alabilecek. Oyuncular herhangi bir çatışmada olduğu gibi aynı savaş taktiklerini kullandığında botlar mermilerden kaçabilecek. Botların nişan alma yeteneklerinin mesafe aralığına göre değiştiğinden emin olmak için sistemlerin geliştirildiğini de burada ekleyelim. Tüm bunların yanında ilerleyen zamanlarda botların daha gerçekçi davranması adına birtakım iyileştirmeler de ekip tarafından düzenli olarak yapılacak. Son olarak PUBG için sezon 7’nin konsollar için 29 Nisan’da başlayacağı verilen bilgiler arasında. O güne kadar gelecek yeni haberleri size aktarmaya devam edeceğiz.