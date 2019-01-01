Punisher'ın 2.Sezon Yayın Tarihi ile İlgili Önemli Gelişme

Marvel'ın Netflix'te kalan son iki karakterinden biri olan Punisher'ın, 2.sezonunun başlangıç tarihiyle ilgili bir tweet atıldıktan sonra silindi.

Netflix, Punisher’ın ikinci sezonunun yayınlanacağı tarihi açıkladı. Şirketin Orta Doğu ve Kuzey Afrika hesapları ocak ayında yayınlanacak olan içeriklerin yayın tarihinin bir listesini paylaştı. Yayınlanan listede Punisher’ın ikinci sezonunun da 18 Ocak’ta yayınlanacağı görülüyordu fakat hesap daha sonra bu tweet’i kaldırdı.

İlk olarak Daredevil’da görülen, Jon Bernthal’in canlandırdığı, acımasız anti kahraman Punisher, ikinci sezonuyla geri dönüyor. Dizinin yaratıcısı Steve Lightfoot, dizinin ikinci sezonunun; Frank’in artık Punisher kimliğini benimsemesiyle ilgili olduğunu açıkladı.

Punisher, Netflix’te kalan iki Marvel dizisinden bir tanesi. Daredevil, Luke Cage ve Iron Fist iptal edildi. Geriye Jessica Jones ve Punisher kaldı fakat Marvel hayranları bu iki dizinin de diğerleriyle aynı kaderi paylaşacağını düşünüyor.

Dizinin ikinci sezonu da ilk sezonu gibi politikayla iç içe geçmekten geri durmuyor. Dizinin ikinci sezonunun kötü karakteri kökten dinci, ‘Alt-Right’ (Alternatif Sağcı, Radikal Sağcı) olarak tanımlanıyor. ABD’nin politikaları konusunda gözünü budamaktan pek sakınmayan dizinin ikinci sezonu için şimdiden heyecanlanmaya başladık.