QR Kod İçeren Dijital Tapular Yakında Kullanıma Giriyor

Yakın zamanda klasik tapular yerine dijital tapular kullanmaya başlayacağız.

Tapu senetlerinin Türkiye'de olan önemini anlatmaya dahi gerek yok, özellikle ev, arsa gibi yerlere ait olan tapuların alışverişi ile yaşamını geçirenler dahi var. Her ne kadar hal böyle olsa dahi bunların güvenliği ise eksilerinden biri. Türkiye'de çok sık haberleri ile karşılaşmasak da dünya genelinde sahte tapuculuk ve tapu çalınması gibi durumların sık sık yaşanması olası. Bu sebeple ortaya çıkan dijital tapular, yakın zamanda bizlerle de buluşuyor.

Yeni tapular, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı toplantıda tanıtıldı. Yeni tapuların sisteminde ise herhangi bir şekilde kağıt üzerinde mahalle, sokak gibi adres bilgisi yazmazken, her tapuya ait olacak özel bir numaradan tüm bilgilere ulaşılabiliyor. Bakan Kurum "Tüm vatandaşlarımızın TC Kimlik numarası gibi tapu senetlerimizin de artık bir kimlik numarası olacak. Nasıl yapılmış malikler kimmiş gibi tüm bilgilere buradan erişebileceğiz." şeklinde açıklama yaparken, her tapuda bulunacak olan QR kod ile tüm bilgilere telefondan da ulaşabileceğiz. QR kodu okuma özelliği bulunan tüm telefonlardan ulaşılabilecek olan verilerden, anlık olarak tüm bilgilere ulaşabilirken, aynı zamanda doğrudan harita üzerinden yol tarifi gibi seçenekler de elimizde olabilecek. Dijital tapularda bulunan diğer bir yenilik olarak ise artık tapularda net ve brüt metrekare değerleri bulunacak.

Verilen tüm detaylar bu şekilde iken dijital tapuların tam olarak ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak bu yeniliğin yakın bir zaman içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.