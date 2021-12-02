Qualcomm, İlk Mobil Oyun Konsolunu Tanıttı

Oyun sektörünün her yıl seviye atlamasıyla birlikte yeni teknolojik ürünler de piyasaya sürülmeye devam ediyor. Snapdragon yonga setleriyle mobil oyunlarda iddialı bir konuma sahip olan Qualcomm, ilk mobil oyun konsolu ‘Snapdragon G3x Gen 1’i tanıttı.

Dün, çok tartışmalı ‘her zaman açık kamera’ teknolojisiyle gündeme oturan Qualcomm, bugün oyuncuları sevindirecek bir tanıtım yaptı. Her yıl düzenlenen Snapdragon Teknoloji Zirvesi’nin ikinci gününde tanıtılan mobil oyun konsolu ‘Snapdragon G3x Gen 1’, özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Android oyunların 4K çözünürlükte görüntülendiği platformda yer alan Kyro çekirdekler ve Adreno grafikler, saniyede 144 karelik bir oyun hızı sağlıyor. Buna ek olarak, ses kalitesinde yeniliklere giden oyun konsolunda ‘Snapdragon Sound’ teknolojisi kullanılıyor. 6 GHz’ten düşük işlemciler için Wi-Fi 6/6E ve 5G bağlantısı sunan platform, daha yüksek işlemciler için mmWave desteği sunuyor.

Oyun konsolunun diğer özellikleri:

Snapdragon G3x Gen 1’in 6,65 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekranı ve iki mikrofonu bulunuyor. 6000 mAh bataryaya sahip konsolun 5 MP’lik ön kamerası ise oyunculara canlı yayın yapma seçeneği sunuyor. Uzmanlar, Razer ortaklığında yapılan bu konsolun ‘üretici şirketlerin istekleri’ doğrultusunda geliştirilmeye açık olduğunu ileri sürüyor. Şu anda hangi şirketlerin konsol için harekete geçtiğine dair bir bilgi ortaya çıkmış değil.

Mobil oyunlar, oyun sektörünün yaklaşık %60’lık bir kısmını oluşturuyor. Bu da yaklaşık 90 milyar dolarlık bir kazanç anlamına geliyor. Qualcomm da Snapdragon yonga setleri ile bu alanda iddialı bir isim. Geçtiğimiz dönemde hareketlenen ‘mobil oyun konsolu’ sektörüne girmek için ilk adımı atan şirket, zaman içinde Switch gibi bir başarı elde edebilecek mi göreceğiz.

Snapdragon G3x Gen 1 tanıtım videosu: