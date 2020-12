Qualcomm Kendi Telefonunu Üreteceği İddialarını Yalanladı

Mobil dünyanın en güçlü yonga setlerini üreten firmalar arasında bulunan Qualcomm, geçtiğimiz günlerde Snapdragon 888 isimli güçlü yonga setini tanıtmıştı. Şirket, tanıtım etkinliğinde aynı zamanda çeşitli soruları da yanıtladı. Qualcomm, bu soru-cevap sırasında kendi oyun telefonlarını üretmeyeceğini de açıkladı.

Kaliforniya merkezli yarı iletken üreticisi Qualcomm, geçtiğimiz günlerde Snapdragon 888 yonga setinin tanıtımını gerçekleştirdi. Etkinlik sırasında teknik detayları da paylaşılan Snapdragon 888 gerçekten de inanılmaz güçlü bir yonga seti olduğunun izlenimlerini vermiş ve bu yonga setini kullanan telefonların yıla damga vuracağını herkese göstermişti. Qualcomm'un böyle güçlü bir yonga setini üretmesi akıllarda bir soruyu daha uyandırdı.

Qualcomm'un güçlü yonga setleri üretmesi, şirketin bu yonga setlerini kullanarak kendi oyun odaklı akıllı telefonunu üretip üretmeyeceği sorularının sorulmasına neden oldu. Aslında bu konu uzun zamandır söylentilere konu olmuştu ancak Qualcomm kanadından herhangi bir açıklama gelmiyordu. Şirketin başkanı An Meng, söylentilere son noktayı koyacak açıklamayı Snapdragon 888'in tanıtım etkinliğinde yaptı.

Qualcomm, kendi prototiplerini üretse de bunları satışa çıkarmayacak:

An Meng, kendi yonga setleriyle çeşitli prototipler ürettiklerini ve bunları şirketin partnerlerine dağıttıklarını açıkladı. Şirketin bunu yapmasının sebebi, gelişen teknolojinin nasıl kullanılabileceğini ve nasıl daha iyi performans verebileceğini görmek. Daha sonrasında ise An Meng, bu prototiplerin her yonga setiyle birlikte üretildiğini ve bundan sonra da üretileceğini açıklamasının ardından bu prototiplerin hiçbir şekilde açık pazarda satılmayacağını dile getirdi.

Meng, ürettikleri prototiplerin müşteri pazarı standartlarından oldukça uzakta olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra Qualcomm'un iş modelini değiştirmeyi planlamadıklarını açıklayan An Meng, teknoloji gösterileri veya etkinlikleri dışında akıllı telefon yapmaları için hiçbir sebep olmadığını açıkladı.