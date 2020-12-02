Qualcomm Snapdragon 888'in Özellikleri Belli Oldu

Qualcomm, geçtiğimiz gün içerisinde yeni amiral gemisi yonga seti Qualcomm Snapdragon 888 için bir tanıtım yayınlamıştı. Şirket, tanıtımı yayınladıktan bir gün sonra yeni yonga setinin teknik detaylarını daha detaylı şekilde açıkladı.

Dünyanın en büyük yonga üreticisi şirketlerinden olan Qualcomm, geçtiğimiz gün yeni amiral gemisi yonga seti Qualcomm Snapdragon 888 için bir tanıtım yayınlamıştı. Kaliforniya merkezli şirket, Snapdragon 888 işlemcisini tanıttıktan sonra işlemcinin özelliklerini daha detaylı bir şekilde kullanıcılarla paylaştı.

Yeni yonga setinde en dikkat çeken şeylerden biri de işlemcide kullanılan Qualcomm Kyro 680 çekirdekler. Bu çekirdeklerin hızı 2,84 GHz'e sabitlenmiş ve bu da CPU performansını %25 oranında artırıyor. Bunun yanı sıra Snapdragon 888 yonga setinde bulunan Qualcomm Adreno 660 GPU, yüzde 35 oranında daha hızlı grafik işlemesi yaparken aynı zamanda Snapdragon 865'e oranla yüzde 20 daha verimli güç üretiyor.

İçerisinde üçüncü nesil Snapdragon X60 5G modem barındırıyor:

Qualcomm Snapdragon 888 yonga setinin içerisinde Snapdragon X60 5G modem bulunacağı da kesinleşti. Bu modem hem mmWave hem de 6 altı 5G desteği sunuyor. Snapdragon 888, Qualcomm FastConnect 6900 Mobile Connectivity System ile 6 GHz kapasiteli Wi-Fi 6 desteği, Bluetooth 5.2, çift Bluetooth anteni, Qualcomm aptX ve gelişmiş kodlama ile modülasyon optimizasyonları sağlayacak.

Qualcomm Snapdragon 888'de bulunan Qualcomm Hexagon 780 işlemcisiyle 6. nesil Qualcomm AI Engine barındıracak. Yeni bir yapay zekâ motorunun kullanılacak olması hem performansı artıracak hem de güç tüketimini daha verimli hale getirecek. 6. nesil Qualcomm AI Engine'in saniyede 26 tera işlem yapabileceği açıklandı.

Daha net ve daha parlak fotoğraflar:

Yeni Qualcomm Spectra 580 ISP, Üçlü Görüntü Sinyal İşleyicisi kullanan ilk Snapdragon ISP olacak. Bu özellik, üç kameranın aynı anda çalışması ve aynı anda görüntü işlemesine olanak verecek. Bu da önceki nesillere göre yüzde 35 oranında daha hızlı bir işleme yapılabileceği anlamına geliyor. Bunun yanı sıra bu teknoloji, gece karanlığında bile çok daha parlak fotoğraflar çekilebilmesine ve düşük ışık performansının artmasına yardımcı olacak.

Qualcomm Snapdragon Elite Gaming ile daha hızlı oyun deneyimi:

Qualcomm Snapdragon 888'de bulunan Snapdragon Elite Gaming, Variable Rate Shading adında yeni bir teknolojiyle karşımıza çıkıyor. Adreno 660 GPU'da bulunan VRS desteği, GPU yüklerinin azaltılmasını sağlıyor ve oyunlardaki performansın yüksek derecede artmasını sağlıyor. Bu da yüksek çözünürlükteki oyunların yüzde 30 oranında bir oynanış performansı elde edeceği ve daha düşük güçte daha yüksek performans gösterebileceği anlamına geliyor.

Bunun yanı sıra yeni Qualcomm Game QuickTouch özelliği de Snapdragon 888 yonga setinin içerisinde yer alan teknolojilerden biri. Oyun oynarken her hamlenin önemli olduğunu göz önüne aldığınızda aslında bu özellik oldukça güzel bir teknoloji. Qualcomm Game QuickTouch, oyun oynamaya başladığınızda dokunma gecikmesini yüzde 20 oranında azaltıyor. Telefonunuzu 120 FPS'de çalıştırıyor olsanız bile sistem otomatik olarak devreye giriyor.