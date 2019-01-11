Qualcomm Snapdragon 675, Snapdragon 710’u AnTuTu’da Geçti

Snapdragon 675'e sahip kimliği belirsiz telefon, AnTuTu testinde Snapdragon 710'lu Oppo RX17 Pro'yu geçti.

İçerisinde 11nm Snapdragon 675 yonga setini barındıran bilinmeyen bir cihaz AnTuTu’da belirdi. 174 bin puana sahip olan cihaz, 10nm Snapdragon 710 yonga setine sahip Oppo RX17 Pro’nun 155 binlik puanını alt üst etti.

Yonga setinden daha ilginç olan şey ise bu yonga setini kullanan telefonun kendisi. Yalnızca iki telefon Snapdragon 675 yonga setini kullanıyor. Bunlardan birincisi açıklanması beklenen Moto P40’ken diğeri de HiSense U30. Moto P40’ın hala çıkmadığını göz önünde bulunduracak olursak kimliği belirsiz bu telefonun HiSense U30 olması ihtimali daha yüksek.

Tahminler, Android 9 Pie kullanan ve 6GB RAM’e sahip HiSense U30’un Geekbench listeleri sonucunda kanıtlanmış oldu. Cihaz tek çekirdekte 2.273 skor yaparken çok çekirdekli testte 5827 gibi bir sonuç çıkardı. Bu skorlar da Oppo RX17’nin skorlarıyla orantılı.

Snapdragon 675, benzerleri olan 670 ve 710’a kıyasla fazlasıyla enteresan bir yonga seti. 11nm yonga seti iki adet 2.0 GHz Kryo 460 (Cortex-A76) ve altı adet 1.7GHz Kryo 460 (Cortex-A55) çekirdeğine sahip.