Kült filmleriyle kendine geniş bir hayran kitlesi edinen Quentin Tarantino, son 10 yıl içinde çıkmış filmler arasında en çok beğendiği filmi açıkladı. Ünlü yönetmen, bu süreçte en çok beğendiği filmin Sosyal Ağ olduğunu söyledi.

Pulp Fiction, Kill Bill, Django, True Romance gibi kült filmleriyle dünyanın en ünlü yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Quentin Tarantino, kendi kişisel görüşüne göre son 10 yılın en iyi filmini açıkladı. Premiere’e konuşan ünlü yönetmen, son 10 yıl içinde vizyona giren filmler arasında favorisinin David Fincher imzalı The Social Network olduğunu söyledi.

Günümüzün en zengin insanlarından olan Mark Zuckerberg üzerine odaklanarak Facebook’un kuruluşunu anlatan film, büyük bir kesim tarafından olumlu geri dönüşler almıştı.

“The Social Network, eller aşağı… Bir numara, çünkü en iyisi o. Bu kadar. Tüm rekabeti ezip geçiyor” şeklinde açıklama yapan Tarantino, Türkçeye “Sosyal Ağ” ismiyle çevrilen filme olan ilgisini de göstermiş oldu. 2010 yılında yayınlanan The Social Network, Akemi Ödülleri’nde 8 farklı dalda aday olurken 3 dalda ödül almayı başardı. Bu ödüller; En İyi Düzenleme, En İyi Orijinal Müzik ve En İyi Senaryo oldu.

Filmin senaryosunu yazan Aaron Sorkin’den de övgüyle bahseden Tarantino, yazarın şu anda çalışan en iyi yazarlardan biri olduğunu belirtti. Ayrıca Sorkin’in yazdığı The Newsroom’un da büyük bir hayranı olduğunu söyledi.

Oyuncu kadrosu

Facebook’un Harvard Üniversitesi’nden çıkıp tüm dünyaya yayılan hikayesini anlatan The Social Network’ün başrolünde Jesse Eisenberg bulunuyor. Mark Zuckerberg’ü canlandıran Eisenberg’e Andrew Garfield ve Justin Timberlake eşlik ediyor.

Peki, sizin son 10 yılda çıkan filmler arasında en çok beğendiğimiz film hangisi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.