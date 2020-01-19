İlk kez 2014 yılında ortaya çıkan Faketoken isimli kötü amaçlı yazılım, bulaştığı telefonlardan rahatsız edici kısa mesajlar göndererek kişilerin beklenmedik telefon faturalarıyla karşılaşmasına neden oluyor.

Güvenlik araştırmacıları, Android işletim sistemlerini tehdit eden yeni bir virüs keşfettiler. ‘Faketoken’ olarak adlandırılan bu kötü amaçlı yazılım, bulaştığı telefonlardan yabancı numaralara rahatsız edici kısa mesajlar yollayarak kurbanların beklenmedik telefon faturalarıyla karşılaşabilmesine neden oluyor.

Kökenleri 2014 yılına kadar dayanan Faketoken, ilk kez banka hesaplarından yasadışı yollarla para aktarmaya yarayan bir “bankacılık trojanı” olarak geliştirilmişti. Popüler antivürüs geliştiricisi Kaspersky’ın aktardığına göre yinelenen virüs, şimdiyse normal kullanıcıları hedef almaya ve bu cihazlardan mesajlar göndermeye başladı.

Kötü amaçlı yazılım, herhangi bir işlem yapmadan önce bulaştığı telefonların bakiyelerini kontrol ediyor:

Kaspersky’ın etkinlik izleme sistemi, yaklaşık 5.000 Faketoken virüsü bulaşmış akıllı telefonun bilinmeyen numaralara rahatsız edici kısa mesajlar gönderildiğini tespit etti. Kaspersky’ın açıklamalarına göre kötü amaçlı yazılım, herhangi bir şey göndermeden önce kurbanların hesaplarında yeterli para olup olmadığını doğruluyor. Hesapta yeterli miktarda para varsa da kullanıcıların bakiyelerini tüketmeye başlıyor.

Kullanıcıların bu tür saldırılardan korunmak için izleyebileceği birkaç yöntem bulunuyor. Tabii ki bu bu yöntemlerin başında da antivürüs programları geliyor. Kaspersky’ın bu tür kötü amaçlı yazılımlardan kaçınmak için yaptığı önerilerse şu şekilde:

Yalnızca Google Play tarafından dağıtılan uygulamaları yükleyin.

Güvenli olduğundan emin olmadığınız iletilerin bağlantılarını takip etmeyin.

Güvenilir bir antivürüs uygulaması yükleyin.

Popüler uygulamaların modlu APK’larını kullanmaktan vazgeçin. Bu uygulamaları indirerek potansiyel olarak kişisel verilerinizi tehlikeye atarsınız.

Kısa bir özet geçmemiz gerekirse; bu tarz kötü amaçlı yazılımlardan kaçınmak için kaynağını bilmediğiniz uygulamaları hiçbir şekilde telefona yüklememeniz ve uygulama edinmek için Google Play Store’u tercih etmeniz gerekir. Bu tarz kötü amaçlı bir yazılımla karşılaşma durumundaysa telefonunuzda güvenilir bir antivürüs programı bulundurmanız öneriliyor.