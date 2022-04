Ubisoft, uzun süredir oyuncuların dilinde dolaşan Rainbow Six Mobil’i resmen duyurdu. Hatta oyun için bir duyuru fragmanı da yayınlandı. Fragmana bakıldığında oyunun Rainbow Six: Siege’e bir hayli benzediği görülüyor.

Ubisoft’tan mobil oyuncular için sevindirici bir haber geldi. Yakın zamanda sızdırılan Rainbow Six Mobil, oyunculara resmen duyuruldu ve oyunun bir fragmanı da yayınlandı. Yayınlanan fragmandaki oynanışa bakılırsa Rainbow Six Mobil, Rainbow Six: Siege’e benzer bir oynanışa sahip olacak.

Oyunda birbirinden farklı özelliklere sahip operatörler olacak, 5v5 saldırma/savunma yapılacak ve yıkılabilir yapılar olacak. Ubisoft’un resmi açıklamasına göre Rainbow Six Mobil, şu anda Ubisoft’un Montreal stüdyosunda üç yıldan uzun bir süredir geliştiriliyor.

Rainbow Six Mobil’e özel deneyimli bir ekip kuruldu

Ubisoft’un açıklamasına göre oyun için sadece Rainbow Six Mobil’e odaklı olarak özel bir ekip kurulmuş: "Siege ekibinden meslektaşlarımızla aynı ofisi paylaşsak da hem üst düzey konsol oyunlarından hem de mobil oyun dünyalarından deneyimli oyunculardan oluşan kendi benzersiz ekibimize sahibiz."

Rainbow Six Mobil’in temel oynanışı, operatörleri ve haritaları Siege'e benzese de geliştirme ekibi, mobil cihazlarla uyumlu olabilmesi adına her şeyi yeniden oluşturdu. Mobil cihazlara özel yeni kontrol sisteminin yanı sıra kullanıcı arayüzü ve oyun içi grafikler de optimize edildi.

Oyun için kapalı bir alfa süreci başlatılacak ve kayıtlar başlamış durumda. Oyunun tam sürümünün ne zaman yayımlanacağıysa bilinmiyor. Peki siz yeni oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Rainbow Six Mobile fragmanı: