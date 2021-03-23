Amazon, 4. Oyun Stüdyosunu Montreal'de Açtı

Amazon, bugün paylaştığı açıklamada dördüncü oyun stüdyosunu Montreal'de açtığını duyurdu. Şirket, bu stüdyonun çekirdek ekibinin de Rainbow Six Siege'in arkasındaki isimlerden oluşacağını belirtti.

Günümüzde her sektörde aktif bir şekilde yer alan Amazon, bildiğiniz üzere oyun sektörüne de giriş yaptı. Fakat şirket, oyun yapma konusunda şu ana kadar pek de başarılı olamadı. Geçtiğimiz aylarda Amazon, ilk AAA oyunu Crucible'ı tamamen iptal etmişti. Bu da yetmezmiş gibi aynı hafta içinde merakla beklediğimiz devasa çok oyunculu rol yapma oyunu New World'ü de ertelemişti. Fakat bugün, Amazon'un iplere halen sıkı sıkı sarıldığını gösteren bir haber geldi.

Hâlihazırda Seattle, Orange County ve San Diego'da 3 geliştirici stüdyoya sahip olan Amazon, dördüncüsünü de açmaya karar verdi. Şirketin yeni stüdyosunu açacağı yerse Montreal oldu. Bugün paylaşılan açıklamada Amazon bünyesinde çıkacak AAA oyunların bu stüdyoda geliştirileceği duyuruldu. Yeni stüdyonun temellerini oluşturacak kadro da aynı açıklamada gösterildi. Amazon Montreal stüdyosu, Rainbow Six Siege'in arkasındaki çekirdek ekibi bünyesine kattı.

Hedef çok oyunculu oyunlarda rekabet:

Paylaşılan yazıya göre Amazon Montreal stüdyosunda Luc Bouchard üretim başkanı, Xavier Marquis kreatif direktör, Alexandre Remy ürün başkanı ve Romain Rimokh içerik direktörü olarak görev alacak. Bugüne kadar 70 milyondan fazla oyuncuyu çekmeyi başaran bir oyunda yer alan bu ekiple birlikte Amazon, elbette aynı başarıyı elde etmek isteyecek. Hatta şaşırtmayan bir şekilde stüdyonun odak noktasının "sınıfının en iyisi çevrimiçi oyunlar oluşturmak" olduğu belirtildi.

Bununla birlikte Amazon, gelecekte neler beklememiz gerektiğine dair ufaktan da bir ışık tuttu. Şirket, Ağustos 2021'de açık dünya MMO oyunu New World'ün yayınlanacağını, şu anda da geliştirilme aşamasında olan ve henüz duyurulmamış yapımların olduğunu açıkladı. Son olarak şirket, Montreal stüdyosuna alınmak üzere yazılım geliştiricileri ve oyun sanatçıları aradıklarını, bu bağlantıdan açık pozisyonlara ulaşabileceklerini ekledi.