Bilgisayarınızı RAM ile Yükseltmek Yakında Daha Ucuz Olacak

Etkileri bütün dünyada hissedilen çip krizi, COVID-19'un sebep olduğu binlerce problemden birisiydi. Ancak görünen o ki bu kriz sonucunda bilgisayarınızı yeni bir RAM ile yükseltmek yakında çok daha ucuz olacak.

Yayınlanana yeni bir rapora göre, bilgisayarınızı yeni bir RAM ile güncellemek yakında size şu an olduğundan çok daha ucuza patlayabilir.

Rapor; DRAM ve NAND flash fiyatları önümüzdeki birkaç ay içerisinde hatırı sayılır bir miktarda düşüş yaşanacağını ve dünyanın dört bir yanındaki oyuncu ve ev inşa edenlerin büyük bir rahatlamaya yaşayacağını iddia ediyor.

Fiyatlarda ciddi bir düşüş olması bekleniyor

Gartner’ın yayınladığı bildiriye göre, mevcut küresel çip sıkıntısının ardından donanımın piyasaya taşması nedeniyle fiyatların 2022'nin ikinci yarısında çökmesi bekleniyor. Üreticiler; 2021 yılında dünya çapında yaşanan çip kıtlığından geri dönmeye çalıştıkları için, belleklere olan 'fazla arzının' piyasayı boğacağına inanılıyor. Rapor, bunun en olası sonucunun 'ciddi bir fiyat indirimi' olduğuna dikkat çekiyor ki bu da çip fiyatlarının önemli ölçüde düşmesi gerektiği anlamına geliyor.

Rapor; masaüstü ve dizüstü bilgisayar gibi cihaz üreticilerinin, ucuz çip bolluğundan yararlanmak için belleğe ihtiyaç duyan ürün üretimlerini artırdığına da dikkat çekiyor.

Küresel çip sıkıntısı; pandeminin bir sonucu

Garnet ayrıca, 2022 için genel piyasa koşullarının 'olağandışı' olacağını belirterek, daha fazla fiyat dalgalanması ve değişikliğinin ileriye dönük norm olabileceğini öne sürüyor.

Küresel çip sıkıntısı, teknoloji dünyasındaki şirketler tarafından pandeminin bir bütün olarak teknoloji üzerindeki en önemli etkilerinden biri olarak düşünülüyor. Bu, sağlık protokolleri nedeniyle üretim tesislerinin kapatılmasıyla başlayan çok sayıda faktörün ve dünyanın dört bir yanındaki insanların karantina nedeniyle uzaktan çalışmak ve eğitim görmek zorunda kaldıkları için dizüstü bilgisayarlar ve tabletler de dahil olmak üzere teknolojik donanıma olan talebin aniden artmasının sonucu olarak görülüyor.