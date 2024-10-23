Raspberry Pi 5 kullanıcıları için 256 GB ve 512 GB kapasiteli yeni SSD'ler tanıtıldı. Fiyatlar 30 ila 45 dolar arasında değişiyor.

Raspberry Pi, yeni SSD’lerini duyurdu. İki farklı depolama seçeneğiyle gelen bu SSD'ler, özellikle Raspberry Pi 5 kullanıcılarını hedefliyor.

Raspberry Pi markalı “M.2 2230” SSD’ler, 256 GB ve 512 GB kapasiteyle tanıtıldı. 256 GB sürüm 30 dolar, 512 GB sürüm ise 45 dolarlık fiyat etiketine sahip. Ayrıca SSD’leri 40 dolardan başlayan Raspberry Pi SSD Kit ile birlikte de satın almak mümkün. Kit Raspberry Pi M.2 HAT’ı da içeriyor ve kullanıcıların daha esnek depolama çözümleri elde etmelerine olanak tanıyor.

Yüksek çözünürlüklü Raspberry Pi kamerası

Sony ile ortaklaşa geliştirilen yeni 70 dolarlık kamera modülü de dikkat çekiyor. Modül Sony’nin “IMX500 Intelligent Vision” sensörünü temel alıyor ve yerleşik yapay zekâ işleme altyapısıyla Raspberry Pi kullanıcılarına gelişmiş görsel veri işleme imkanı sunuyor. 12,3 megapiksel çözünürlükteki kamera, farklı çözünürlüklerde yüksek kare hızlarıyla çekim yapabiliyor ve gelişmiş obje algılama yetenekleri ile AR-GE projelerinde büyük ilgi görebilir.

2 GB RAM’li sürüm 50 dolara, 4 GB RAM’li sürüm 60 dolara, ve 8 GB RAM’li sürüm 80 dolara satışa sunuluyor. 2,4 GHz hızında çalışan 64 bit dört çekirdekli ARM Cortex-A76 işlemcisi ve 800 MHz’lik VideoCore VII grafik birimi ile önceki modeline göre iki ila üç kat daha yüksek performans sunuyor. Ayrıca RP1 güney köprüsü sayesinde çevre birimleri ile olan bağlantı performansı ve transfer hızları artıyor.