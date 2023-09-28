Raspberry Pi 5 nihayet duyuruldu. 4 yıl önce piyasaya sürülen Raspberry Pi 4'e kıyasla önemli iyileştirmeler sunan "mini bilgisayar", önümüzdeki ay satışa sunulacak.

Mühendislerin, mühendislik öğrencilerinin ve aslında tüm bunların ötesinde tüm teknoloji meraklılarını heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Raspberry Pi Vakfı, Raspberry Pi 5'i nihayet duyurdu. Raspberry Pi 4'ün piyasaya sürülmesinden 4 yıl sonra karşımıza çıkan "mini bilgisayar", kullanıcılara önemli iyileştirmeler sunuyor. Gelin hep birlikte Raspberry Pi 5'in sunduğu özelliklere yakından bakalım.

Raspberry Pi 5'e geçmeden önce bu ürünün ne olduğunu kısaca anlatalım. Raspberry Pi, en basit anlatımı ile tek kartlı bir bilgisayardır. Ortalama bir kredi kartı boyutunda olan bu bilgisayar, yerleşik işlemci ve bazı bileşenlere ev sahipliği yapar. Mini bilgisayarın üzerindeki portlar ise Raspberry Pi'nin genişletilmesini sağlamaktadır. Mühendislik ve teknolojiyle ilgili hemen her proje, bir Raspberry Pi üzerine prototip olarak geliştirilebilmektedir. İşte şimdi, 2012 yılından beri hayatımızda olan bu mini bilgisayarın en yeni versiyonu karşımızda...

Raspberry Pi 5, önceki nesilden 2-3 kat hızlı!

Raspberry Pi 5, 2,4 GHz'de çalışan 4 adet ARM Cortex-A76 çekirdeğine sahip olan bir işlemciye ev sahipliği yapıyor. Bu da Raspberry Pi 5'in, Raspberry Pi 4'ten 2-3 kat hızlı olmasını sağladı. Raspberry Pi Vakfı, yeni mini bilgisayarında ilk kez kendisinin ürettiği işlemciyi kullanmayı tercih etti. Mini bilgisayarın 800 MHz'de çalışan VideoCore VII GPU'su, yapılan açıklamaya göre grafik kalitesinde de fark yaratacak.

Raspberry Pi 5, 4 GB ve 8 GB kapasiteli RAM seçeneklerine sahip olacak. Ayrıca bu mini bilgisayarda PCIe 2.0 desteği de sunulacak. Kullanıcılar, Raspberry Pi 5'in HDMI portlarına 2 adet 4K 60 Hz ekran bağlayabilecekler. Aynı port, kamera bağlantıları için de kullanılabilecek. Ethernet, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, microSD, USB Type-A (2 adet 2.0, 2 adet 3.0) ve USB Type-C bağlantıları da Raspberry Pi 5'te mevcut olacak.

Raspberry Pi Vakfı tarafından yapılan açıklamalarda, Raspberry Pi 5'in Ekim 2023 itibarıyla satın alınabileceği belirtildi. Bu mini bilgisayara sahip olmak isteyen tüketicinin 4 GB'lik versiyon için 60 dolar, 8 GB'lik versiyon içinse 80 dolar ödeme yapması gerekecek. Mini bilgisayarın Türkiye'ye ne zaman geleceği bilinmiyor.

Raspberry Pi 5 için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: