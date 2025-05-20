Google, bugünkü I/O etkinliğinde günlük kullanıma uygun Android XR gözlüklerini kanlı canlı gösterdi. Gözlükler, çok işe yarayacak özelliklerle gelecek.

Google, uzun süredir akıllı gözlükler geliştiriyordu. Hatta bu kapsamda Samsung ile de bir ortaklık kurulmuştu. O ortaklık kapsamında Project Moohan isimli başlıklar çıkış yapacaktı. Ayrı olarak da günlük kullanıma uygun, Meta Ray-Ban’lara benzer Android XR gözlükler geliştiriliyordu. Bugünkü I/O etkinliğinde bu gözlüklerden de bahsedildi.

Google, etkinlikte yakında çıkış yapacak akıllı gözlüğünü kanlı canlı gösterdi. Gözlüğün yetenekleri sergilenirken kurulacak ortaklıklar gibi farklı detaylar da paylaşıldı. Gelin lafı uzatmadan şirketin yaptığı açıklamalara birlikte göz atalım.

Gözlükler Gemini odaklı olacak, yapay zekâ ne ihtiyacınız varsa size yardım edecek

Google’ın Android XR gözlükleri tahmin edebileceğiniz gibi yapay zekâ odaklı cihazlar olacak. Şirketin yapay zekâ modeli Gemini’ın cihazlara entegre edildiğini göreceğiz. Gemini, bir asistan görevi görerek gözlüğü takan kullanıcıya yardımcı olacak. Gözlükte ayrıca mikrofonlar, kameralar ve hoparlörler yer alacak. Tasarımının ise normal gözlüklerden bir farkı yok.

Örneğin bir yere gitmek istediğinizde Gemini, gözlük üzerinden size yol tarifi sunabilecek. Fotoğraf çekebileceksiniz, bildirimleri görebileceksiniz, takvim ayarlayabileceksiniz ve dahasını yapabileceksiniz.

Canlı çeviri, gördüklerini hatırlama gibi özelliklerle gelecek

Gözlüklerin iki çok dikkat çeken özelliği var. İlki, direkt olarak Gemini’ın gözlükten gördüklerini hatırlaması. Yani bir “hafıza”ya sahip olacak. Örneğin gözlüğü takarken anahtarlarınızı kaybettiniz diyelim. Gemini’a bunu sorduğunda nereye koyduğunuzu hatırlayarak size söyleyebilecek.

Bir diğer özelliği ise canlı çeviri. Şirketin hâlihazırda hizmetlerinde canlı çeviri sunduğunu biliyoruz. Android XR gözlükleri bunu bir adım daha öteye taşıyacak. Karşnızdaki yabancı bir dilde konuşuyorsa gözlüğün ekranı üzerinden anlık olarak metin şeklinde o dili anlayıp sizin için çevirebilecek. Etkinlikte bu özelliğin bir demosu da gösterildi.

Warby Parker ve Gentle Monster ile ortaklık kuruldu

Google’ın gözlükleri günlük kullanıma uygun yapmak istediğini söylemiştik. İşte bunun için tıpkı Meta’nın Ray-Ban ile yaptığı gibi gözlük şirketleriyle iş birliğine gidecek. Bu şirketler, Warby Parker ve Gentle Monster olarak açıklandı.

Samsung ile ortaklık genişletilecek, Project Moohan bu sene piyasaya sürülecek

Son olarak şirket, Samsung ile XR gözlükleri konusunda ortaklıklarını daha da genişleteceklerini ve yeni cihazlarla karşımıza çıkacağını açıkladı. Ayrıca Samsung’un “Project Moohan” ismi verilen başlığının da bu sene sonuna doğru satışa sunulacağı ifade edildi.