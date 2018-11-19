Razer'ın Hiç Razer Gibi Görünmeyen Klavyesi BlackWidow Lite

Razer, mekanik klavye kalitesini daha fazla insana ulaştırmak için geliştirdiği yeni ürünü BlackWidow Lite'ı kullanıcıların beğenisine sundu.

Razer'ın kaliteli ürünler ürettiği aşikar; ancak bunun da yüksek maliyet gibi bir negatif etkisi var. Bilgisayar için gerekli parçalara gerektiği kadar para verdikten sonra, sıra klavye almaya gelince ve ortalama bir Razer klavyesinin yüzlerce Türk lirası olduğunu düşününce bu firmadan uzaklaşmak çok da olasılık dışı değil.

Razer da diğer ülkelerde de benzer durumların yaşandığının farkında olacak ki yeni klavyesini ortaya çıkardı. Şirket, BlackWidow Lite ile sadece oyuncuları değil; diğer kitleleri de kendisine çekmek istediği için klavyede farklı bir switch türü kullanıyor. Turuncu Razer switchler, mekanik olmalarına karşın oldukça sessiz ve güzel bir geri bildirim sağlıyorlar.

Ayrıca klavyenin kutu içeriğinde, daha fazla sessizlik adına takıp sökebileceğiniz halka şeklinde ses azaltıcılar da bulunuyor. Ürünün kablosu çıkarılabilirken, Razer Synapse 3 desteği de var. Razer BlackWidow Lite'ın yurtdışında tavsiye edilen satış fiyatı ise 89.99 dolar.