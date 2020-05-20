Oyuncular için hayranlık uyandıran ekipmanlar tasarlayan Razer, bu kez günlük kullanıcıları hedefleyen bir ürün geliştirdi. Opus isimli bir kablosuz kulaküstü kulaklık modeli duyuran Razer, rakiplerine göre yüksek kalite sesi uygun fiyata sunmayı vadediyor.

Hem güçlü oyuncu bilgisayarları hem de oyuncu ekipmanları üreten bir şirket olan Razer, son yılların popüler teknoloji üreticilerinden bir tanesi. Şirket, bugüne kadar piyasaya onlarca bilgisayar ve ekipman sürdü ve bu ürünler genel olarak tüketiciler tarafından beğenildi. Şimdi yeni bir ürünle daha karşımıza çıkan şirket, hedeflediği müşteri kitlesini genişletmek istiyor gibi görünüyor.

Razer'ın tüketicilerle buluşturduğu yeni ürünü bir kablosuz kulaküstü kulaklık. Razer ve kulaküstü kulaklık dediğimiz anda bu ürünün bir oyuncu kulaklığı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu kez daha farklı bir yaklaşım sergilemiş olan Razer, "Opus" isimli kulaklıklarıyla oyuncuları değil tüm günlük kullanıcıları hedefliyor. Yani Razer'ın yeni kulaklıkları Sony ve Bose gibi popüler üreticilere rakip olacak.

Karşınızda Razer Opus

Razer Opus, özellikle de tasarımıyla klasik kulaküstü kulaklık modellerini andırıyor. Ayrıca teknik özellikleri de bu ürünün geleneksel bir kulaküstü kulaklık olduğunu gösteriyor. Razer, piyasaya sürdüğü Opus modelinin fiyatını uygun tutarak bu ürünün piyasadaki benzer ürünlerle rekabet etmesini amaçlıyor. Görünüşe göre Razer, bundan sonra günlük kullanıcılar tarafından da tercih edilen bir marka haline gelmeyi hedefliyor.

Opus üzerinde uzunca bir süredir çalıştığını ifade eden Razer, yeni kulaklık modeli için THX sertifikası almış durumda. Bu sertifika, Razer Opus'un sıfır bozulma, net, ayrıntılı vokaller ve derin bass gibi özelliklere sahip olduğunu ortaya koyuyor. Başka bir deyişle bir kablosuz kulaküstü kulaklığı kaliteli yapan hemen her şey, Razer Opus'ta bulunuyor.

Razer Opus'un aktif gürültü önleme özelliği de bulunuyor. Ayrıca bu kulaklıklar, kafadan çıktığı anda çalmayı durduruyor ve tekrar takıldığında çalma işlemi devam ediyor. Üstelik Razer, yeni kablosuz kulaklıklarında çeşitli ürünlerde bulunan AptX kodekini de destekliyor. Tüm bunlara ek olarak Razer Opus, ilginç bir şekilde Bluetooth 5 değil, Bluetooth 4.2 ile birlikte çalışıyor, tek şarjla 25 saate kadar kullanılabiliyor ve USB Type-C girişi ile şarj ediliyor.

Razer Opus fiyatı

Razer Opus'un piyasada çok sayıda rakibi var. Bunların başında da Sony'nin WH-1000XM3 modeli geliyor. Yaklaşık 350 dolar değerindeki bu kulaklık, elbette Razer Opus'tan daha farklı özelliklere sahip. Ancak çok da üst seviye bir kablosuz kulaküstü kulaklığa ihtiyaç duymayan tüketiciler, tercihlerini Razer'dan yana yapacaklar gibi görünüyor. Çünkü Razer, agresif bir fiyat politikası ile Opus'un fiyatının 199.99 dolar (yaklaşık 1.360 TL + vergiler) olduğunu ifade ediyor.