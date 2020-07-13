Razer Phone 3 Olduğu İddia Edilen Prototip Telefon

Bir Twitter kullanıcısı, Razer'ın merakla beklenen yeni akıllı telefonu Razer Phone 3 olduğu iddia edilen prototip bir akıllı telefonun görüntülerini paylaştı. Görüntülerin kaynağı ya da görüntülerde yer alan akıllı telefonun gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ise bilinmiyor.

Daha çok oyunculara yönelik ürettiği ekipmanlara tanınan Razer, son yıllarda oyuncu telefonlarıyla adından söz ettiriyor. Bu kapsamda 2017 yılında ilk Razer Phone’u piyasaya süren firma, 2018 yılının sonlarında serinin ikinci telefonu olan Razer Phone 2’yi tanıtmış ve akıllı telefon sektöründe deyim yerindeyse sessizliğe gömülmüştü.

Şirketin 2019 yılını es geçmesi ve 1 yılı aşkın süredir yeni bir akıllı telefon tanıtmaması, üstüne Razer’ın mobil bölümünde onlarca kişinin işten çıkarılması bu işten vazgeçildiğini düşündürmüştü. Ancak şimdi, Razer Phone ailesinin uzunca bir süredir merakla beklenen yeni üyesi Razer Phone 3’e ait bir prototip telefonun görselleri sosyal medyada dolaşıyor.

Razer Phone 3 olduğu iddia edilen prototip akıllı telefonun görüntüleri:

Razer Phone 3’ün prototipine ait olduğu iddia edilen görüntüler, ilk kez bir Twitter kullanıcısı tarafından ortaya çıkarıldı. Görsellerin orijinal kaynağı ya da görsellerde yer alan prototip akıllı telefonun gerçeği yansıtıp yansıtmadığı bilinmiyor ancak yine de cihazın olası tasarımına bir ilk bakış atmamıza imkân sağlıyor.

Görüntülere baktığımızda serinin yeni üyesinin, ilk bakışta Razer Phone 2’yi andırdığını belirtmek gerek. Bu noktada Razer Phone 2’nin ön panelinde yer alan alt ve üst çerçeveler, biraz daha küçültülerek yeni telefonda da aynen korunmuş. Telefonu arka tarafa çevirdiğimizdeyse üçlü arka kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu noktada arka kameraların diğer Razer Phone’lardaki gibi yatay olarak değil, sol üst köşeye dikey olarak konumlandırıldığını söyleyebiliriz.

Razer’ın, serinin merakla beklenen yeni üyesini ne zaman tanıtacağına dair henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. Cihaza dair yeni bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu süreçte yaşanan gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.