Oyuncu ekipmanları konusunda dünyanın en önde gelen firmalarından olan Razer, şimdi de oyunculara özel kablosuz modem üretecek.

Akıllı telefonlar, hem kozmetik hem de performans açısından güçlü klavye ve mouse setleri, 7.1 kulaklıklar derken Razer şimdi de daha önce hiç bulaşmadığı bir piyasaya girmeye hazırlanıyor: Kablosuz modemler.

Razer Sila olarak adlandırılan bu kablosuz modem, 3 bant 802.11ac modemin 2.999 mbps’ye kadar hız desteği bulunacak ve bunun dışında üç modda çalışacak:

802.11n 2.4GHz: up to 400 Mbps

802.11ac 5GHz-1: up to 1,733 Mbps

802.11ac 5GHz-2: up to 866 Mbps

Razer, yoğun kablosuz trafiği olan bölgelerde oyuncuların lag ve kesintilerle uğraşmaması için "Multi-Channel Zero-Wait DFS" patentli bir çözüm de sunuyor: Bu sayede temiz bir bağlantıya sahip oluyorsunuz.

Yanlış anlamaya mahal vermeyelim: Sila’nın yukarda saydığımız özelliklerinin hiçbiri Razer’a ait veya yeni teknolojiler değiller. Sadece Razer, bu teknolojileri en iyi kullanan modemin kendinlerine ait olduğunu belirtiyor.

Razer Sila, an itibarı ile 299 dolar etiketiyle piyasaya sürüldü. Ürünü incelemek isterseniz buraya tıklayarak resmi sitesine gidebilirsiniz.