Razer’in Yeni Kripto Madencilik Programı Bir Dolandırıcılık

Şimdiye kadar fazla pahalı olmakla suçlanan Razer’in yeni kripto madencilik yazılımı öylesine kötü ki, dolandırıcılık olmakla bile suçlanabilir.

Müşteri sadakati iyi bir şeydir. Müşteriniz sizin markanız için bir şeyler yapar, siz de müşteriniz için bir şeyler yaparsınız. Zaman içerisinde de müşterilerinizin sizinle birlikte hareket edebileceği organizasyonlar yapabilirsiniz.

Razer’in yaptığı ise biraz farklı. Kendisine güvenen kullanıcılarını Razer Softminer’a davet eden firma, bilgisayarınızı kullanmadığınız zamanlarda kripto para madenciliği için kullanmak istiyor.

Buraya kadar sorun yok, pek çok kripto para platformu aşağı yukarı aynı şekilde çalışıyor. Gelelim işin sinir bozucu olduğu kısma. Razer size ödemenizi kripto para ile yapmıyor. Onun yerine Razer Silver denen kendi parasından veriyor. Günlük olarak çıkarabileceğiniz Razer Silver miktarı ise 500 RS. Bu silverleri biriktirerek hediyeler kazanmak mümkün.

En pahalı hediye ise Huntsman Elite klavye. Bu cihazın fiyatı tam 280,000 RS. Günde 500 RS’ten 560 günde bu cihazı almaya hak kazanıyorsunuz. Bunun için her gün, her an Razor Softminer’ın çalışması gerekiyor. Bir buçuk yıl boyunca bilgisayarınızı hiç kullanmadan yıpratıp, cihazın yaratacağı korkunç elektrik faturalarını ödemeye devam ederseniz, 200 dolarlık bir klavyeye sahip olabilirsiniz.

Aslına bakarsanız gene olamazsınız çünkü Razer silver adlı bu paralar, bir yılın sonunda siliniyor. Razer ise elektrik faturasını ödemediği devasa havuzundan gelen kripto paraları kendisine alıyor.

Razer’in amacı, bu işi derinlemesine düşünmeyen kişilerin sırtından para kazanmak. Uzaktan bakınca “Sen de kazan, ben de kazanayım” gibi gözüken bu iş aslında “Ben kazanayım, sen kaybet ama ben sana belki bir şeyler veririm.” şekline gelmiş durumda. Alınamayacak bir ödülün beklentisiyle insanları bu tarz uygulamalara yönlendirmek yanlıştır. Razer’in bu konuda tepki çekmesi kaçınılmaz.

(Oyuncak makineleriyle de oynamayın. Becerip oyuncağı ilk seferde alsanız bile, o oyuncaklar 1 TL’den daha ucuza mal oluyor.)