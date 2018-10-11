Razer'den Yeni Mobil Oyun Kontrolcüsü ve Kulak İçi Kulaklık

Razer Phone 2 ile birlikte Razer Raiju Mobile kontrol cihazı ve Razer Hammerhead USB-C ANC kulak içi kulaklığını da tanıtan Razer, oyunculara premium seviye bir mobil oyun deneyimini vadediyor.

Oyuncu ekipmanı ve aksesuarı söz konusu olduğunda Razer, tartışmasız bir şekilde dünyanın bir numaralı markasıdır. Razer Phone 2 ile mobil oyunculara en yüksek seviyede mobil oyun deneyimi vadeden şirket, yeni tanıttığı Razer Raiju Mobile kontrol cihazı ve Razer Hammerhead USB-C ANC kulakiçi kulaklıklar ile mobil oyun deneyimini daha da yukarıya çıkarıyor.

Razer Raiju Mobile

Telefonunuzu bluetooth bağlantısı ile kolay bir şekilde bağlayabileceğiniz Razer Raiju Mobile kontrol cihazı, mobil oyun deneyimini oyun konsolu konforuna taşımayı başarıyor. Dört adet ayarlanabilir çok işlevli tuş, Razer™ Mecha-Dokunsal aksiyon tuşları, hassas tetik modu ve ayarlanabilir telefon tutucu aparatı sayesinde oyuncular, en sevdikleri mobil oyunlar için gelişmiş hassasiyet ve mükemmel görüş açıları elde edebiliyorlar.

Mobil uygulaması sayesinde üzerinde tam bir kişiselleştirme sağlayabileceğiniz Razer Raiju Mobile, Vainglory, Lineage 2, Dead Trigger 2 ve Gear-Club gibi en popüler mobil oyunlara destek sunarak oyuncuların her türden mobil oyunu konsol seviyesinde kalite ve rahatlık ile oynayabilmesini sağlıyor.

Razer Hammerhead USB-C ANC

Razer Hammerhead USB-C ANC kulak içi kulaklık, hareket halinde üst düzey bir imersiyon ve göze batmayan bir tasarım ile karşımıza çıkıyor. Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisi için gereken gücü akıllı telefonunuzdaki USB-C portu üzerinden çeken kulaklık bu şekilde daha büyük kulaklıkların gürültü engelleme yeteneklerini rahatsız edici tasarım olmaksızın birebir sizlere sunar.

Sağlam bas ve detaylı tizlerin mükemmel dengesini sağlamak için dengeli armatür ve dinamik sürücülerden oluşan Dual Driver teknolojisi ile kristal ses kalitesine sahiptir. Dahili dijital ses dönüştürücü (DAC), net, sıkıştırılmamış ses için 24 bit / 96 kHz ses kalitesi sağlar. Bu headset maksimum konfor, güvenli kulak içi uyum ve gelişmiş ses yalıtımı için Comply™ Köpük uçları ile donatılmıştır.



Razer Raiju Mobile, hem Razer.com üzerinde hem de perakende mağazalarda 2018’in 4. çeyreğinde satışa çıkacak. Razer Hammerhead USB-C ANC ise Razer.com üzerinde 22 Ekim’de, perakende mağazalarda ise yılın 4. çeyreğinde satışa çıkacak. Razer Raiju Mobile 149.99 dolar (~899 TL), Razer Hammerhead USB-C ANC ise 99.99 dolar (~599 TL) fiyat etiketine sahip olacak.