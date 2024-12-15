realme'nin çok beklenen 14 Pro modeli Geekbench'te listelendi. Sonuçlar, cihazın iddialı özelliklerle geleceğini gösterdi.

Son yılların en yükselen markalarından biri olan realme, düzenli olarak yeni telefonlarını bizlerle buluşturuyordu. Şimdi ise şirketin sıradaki fiyat performans canavarı olacak 14 Pro modeliyle ilgili bazı bilgiler geldi.

realme 14 Pro, RMX5051 model numarasıyla Geekbench’te listelendi. Böylece bazı özellikleri de ortaya çıkmış oldu.

realme 14 Pro neler sunacak?

Gelen bilgilere göre cihaz, tek çekirdekte 1166, çoklu çekirdekte ise 3214 puan almayı başardı. Bu da performans tarafında önceki nesle kıyasla önemli iyileştirmelerle geleceğini ve daha verimli olacağını gösterdi. Önceki model realme 13’te 923 ve 2912 puan elde edilmişti.

Telefon, çok büyük ihtimalle Snapdragon 7s Gen 3 işlemciden güç alacak. Bu da 7s Gen 2’yle gelen önceki modele kıyasla bir gelişme demek. İşlemcinin 8/12 GB RAM ve 128’den 512 GB’a kadar çıkan RAM ile eşleştirileceği de iddialar arasında. Android 15 ile kutudan çıkacağını belirtelim.

realme 14 Pro hakkında bildiklerimiz bu kadar. Uygun fiyata gelirse “amiral gemisi katili” tabirine uyan bir telefon olacak cihazın çok yakında tanıtılacağı düşünülüyor. Böyle olursa ilerleyen haftalarda daha çok detay öğrenebileceğiz.