realme, orta segment telefon fiyatına efsane özelliklerle donattığı yeni telelfonu "Neo7"yi duyurdu. Telefon, tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi realme, düzenlediği bir etkinlikte "Neo7" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Orta segment telefon parasına üst düzey özellikler sunan akıllı telefon, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki realme Neo7, tüketicilere neler vadediyor?

6.78 inç boyutlu FHD+ çözünürlük sunan bir ekranla donatılan realme Neo7, 1-120 Hz değişken tazeleme oranı sunuyor. 6.000 nit tepe parlaklık değerine sahip olan ekran, 16 MP çözünürlük sunan selfie kamera ile parmak izi okuyucu sensöre de ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda realme Neo7

realme'nin yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Dimensity 9300+ işlemcisinden güç alıyor. Bu güç 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirildi. 80W hızlı şarj desteğine sahip 7.000 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya sahip olan telefon, işletim sistemi cephesinde ise Android 15 tabanlı realme UI 6.0'yı çalıştırıyor. Şirkete göre 3 güne kadar kesintisiz kullanım imkânı sunacak telefonda Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 teknolojileri de bulunacak.

realme Neo7'de ikili kamera kurulumu yer alıyor. Bu kamera kurulumunda Sony IMX882 sensörlü 50 MP ana kamera bulunuyor. OIS destekli bu ana kameraya 8 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.

realme Neo7 teknik özellikleri:

Ekran 6.78 inç, FHD+, 1-120 Hz, 6.000 nit, OLED İşlemci MediaTek Dimensity 9300+ RAM 12-16 GB Depolama 256-512-1024 GB Ön Kamera 16 MP Arka Kamera 50 MP + 8 MP Batarya 7.000 mAh (80W) İşletim Sistemi realme UI 6.0 (Android 15)

realme Neo7 fiyatı: