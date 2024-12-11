realme, Akü Gibi Bataryası Olan Yeni Telefonu "Neo7"yi Duyurdu: Bu Fiyata Yok Satar!

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realme, orta segment telefon fiyatına efsane özelliklerle donattığı yeni telelfonu "Neo7"yi duyurdu. Telefon, tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi realme, düzenlediği bir etkinlikte "Neo7" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Orta segment telefon parasına üst düzey özellikler sunan akıllı telefon, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki realme Neo7, tüketicilere neler vadediyor?

6.78 inç boyutlu FHD+ çözünürlük sunan bir ekranla donatılan realme Neo7, 1-120 Hz değişken tazeleme oranı sunuyor. 6.000 nit tepe parlaklık değerine sahip olan ekran, 16 MP çözünürlük sunan selfie kamera ile parmak izi okuyucu sensöre de ev sahipliği yapıyor. 

Karşınızda realme Neo7

realme Neo7 özellikleri

realme'nin yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Dimensity 9300+ işlemcisinden güç alıyor. Bu güç 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirildi. 80W hızlı şarj desteğine sahip 7.000 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya sahip olan telefon, işletim sistemi cephesinde ise Android 15 tabanlı realme UI 6.0'yı çalıştırıyor. Şirkete göre 3 güne kadar kesintisiz kullanım imkânı sunacak telefonda Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 teknolojileri de bulunacak.

realme Neo7'de ikili kamera kurulumu yer alıyor. Bu kamera kurulumunda Sony IMX882 sensörlü 50 MP ana kamera bulunuyor. OIS destekli bu ana kameraya 8 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.

realme Neo7 teknik özellikleri:

realme Neo7 fiyatı

Ekran 6.78 inç, FHD+, 1-120 Hz, 6.000 nit, OLED
İşlemci MediaTek Dimensity 9300+
RAM 12-16 GB
Depolama 256-512-1024 GB
Ön Kamera 16 MP
Arka Kamera 50 MP + 8 MP
Batarya 7.000 mAh (80W)
İşletim Sistemi realme UI 6.0 (Android 15)

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realme Neo7 fiyatı:

Versiyon Fiyatı
12 GB + 256 GB 300 dolar
16 GB + 256 GB 315 dolar
12 GB + 512 GB 345 dolar
16 GB + 512 GB 385 dolar
16 GB + 1 TB 455 dolar
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Kaynak : https://buy.realme.com/cn/goods/618
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