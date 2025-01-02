Realme 14 Pro+ modelinin ekran, batarya ve kamera özellikleri sızdı. Cihazın tasarımı ve teknik detayları hakkında tüm bilgiler ortaya çıktı.

Çinli teknoloji devi Realme, bu ay 14 Pro+ modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni modeli şimdiden merak konusu oldu. İnce tasarımıyla öne çıkan 14 Pro+ hakkında sızan bilgiler, cihazın batarya kapasitesinden ekran özelliklerine kadar birçok önemli detayı ortaya çıkardı.

Realme 14 Pro+, Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisiyle güç bulacak ve Realme UI 6.0 arayüzünü barındıracak. 14 serisindeki tek periskop kameraya sahip telefon olma özelliği taşıyan model, IP66/68/69 sertifikalarına sahip. Telefonun 7.99 mm kalınlığında olduğu ve 194 gram ağırlığında olduğu da ortaya çıktı.

Realme 14 Pro+ özellikleri

6.83 inç büyüklüğünde ve 2800 x 1272 piksel çözünürlük sunan ekranıyla karşımıza çıkmaya hazırlanan 14 Pro+, ince çerçeveye sahip olacak. Çözünürlük sunan ekranıyla kullanıcıları karşılayacak olan 14 Pro+, ince çerçeveleriyle dikkat çekiyor. Ekranın merkezinde 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası yer alacak.

Arka tarafta ise 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı lensi ve 50 MP telefoto kamera bir arada bulunuyor. 80W hızlı şarj desteği sunan telefonun bataryası ise 6.000 mAh kapasiteye sahip. Realme 14 Pro+ ocak ayı sonunda satışa sunulacak.